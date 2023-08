ご覧いただきましてありがとうございます。

2021年に山口県下関市の古物市場で購入いたしました、セリーヌのハンドバッグでございます。

気持ちよくご利用いただけますよう

【発送前の再クリーニング・メンテナンス】

を行っております。

「即購入や無言のお取引も大歓迎でございます!」

▼▼▼

[商品ランク]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A/AB:美品

BA/B:良品

BC:使用感のあるリユース品

C~E:ダメージが多いリユース品

J:ジャンク

ダメージ:極小・小・中・大

▼▼▼

[外側ランク:B]

使用感(中)、薄擦れ汚れ(中)、保管時の型崩れ(小)

[内側ランク:AB]

使用感(中)、薄擦れ汚れ(小)

▼▼▼

ブランド:CELINE

種別:ハンドバッグ

対象性別:レディース

主な素材:クラックレザー・レザー

書類対応サイズ:A4…×/B5…〇

色合い:ダークブラウン系

重量:980g

サイズ:

縦22.5cm × 横38cm × 幅11cm

ハンドル高20cm

シリアルNo.:SD-JE-0028

外側ポケット:なし

内側ポケット:

オープンポケット×2

ファスナーポケット×1

付属品:本体のみ

参考価格:203,000円

管理番号:L526

▼▼▼

セリーヌのアイテムは、シンプルで落ち着いた繊細なデザインと共に、絶妙な装飾とカラーの組み合わせが、ほどよい高級感を演出します。

レザーの「シボ」を強調したクラックレザーは、本革の中でも特徴ある姿で、目を惹く存在感が溢れる外観。

フロントのターンロック式金具は、さり気ない高級感とともに、セリーヌらしいお淑やかな雰囲気が溢れる逸品でございます。

些細なご質問やご相談も、お気軽にお尋ねくださいませ(^^*)

#Rozenaのセリーヌ一覧

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきましてありがとうございます。2021年に山口県下関市の古物市場で購入いたしました、セリーヌのハンドバッグでございます。気持ちよくご利用いただけますよう【発送前の再クリーニング・メンテナンス】を行っております。「即購入や無言のお取引も大歓迎でございます!」▼▼▼[商品ランク]N:新品S:新品同様SA:極美品A/AB:美品BA/B:良品BC:使用感のあるリユース品C~E:ダメージが多いリユース品J:ジャンクダメージ:極小・小・中・大▼▼▼[外側ランク:B]使用感(中)、薄擦れ汚れ(中)、保管時の型崩れ(小)[内側ランク:AB]使用感(中)、薄擦れ汚れ(小)▼▼▼ブランド:CELINE種別:ハンドバッグ対象性別:レディース主な素材:クラックレザー・レザー書類対応サイズ:A4…×/B5…〇色合い:ダークブラウン系重量:980gサイズ:縦22.5cm × 横38cm × 幅11cmハンドル高20cmシリアルNo.:SD-JE-0028外側ポケット:なし内側ポケット:オープンポケット×2ファスナーポケット×1付属品:本体のみ参考価格:203,000円管理番号:L526▼▼▼セリーヌのアイテムは、シンプルで落ち着いた繊細なデザインと共に、絶妙な装飾とカラーの組み合わせが、ほどよい高級感を演出します。レザーの「シボ」を強調したクラックレザーは、本革の中でも特徴ある姿で、目を惹く存在感が溢れる外観。フロントのターンロック式金具は、さり気ない高級感とともに、セリーヌらしいお淑やかな雰囲気が溢れる逸品でございます。些細なご質問やご相談も、お気軽にお尋ねくださいませ(^^*)#Rozenaのセリーヌ一覧#Rozenaのバッグ一覧

