21ss 未使用 JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN ジュンヤワタナベ ギャルソン ウールトロ パッカリング チェック イージー パンツ S

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン 商品の状態 新品、未使用

21ss 未使用 JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN ジュンヤワタナベ ギャルソン ウールトロ パッカリング チェック イージー パンツ Sモデルが着用しているのは、あくまでも着用した時のイメージです 【状態】 未使用品ですが、保管の際に虫に食われて穴ができました。二重の生地になっていまして表面の生地だけが穴があいていまして、内側の生地には穴は御座いません。(画像にてご確認下さい)【カラー】ネイビー 系【素材】画像の内タグよりご確認ください。【サイズ】S【平置き採寸】【ウエスト】 37~48cm【わたり】 36cm【股上】 36.5cm【股下】 60cm【裾幅】 21cm【総丈】 92cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

