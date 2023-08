オーディオマニアにも優秀録音が評判のレッド・ホット・チリ・ペッパーズ9作目のスタジオアルバム『ステイディアム・アーケイディアム』4枚組アナログBOX仕様のリイシューです。

ビートルズ/レットイットビー UKオリジナル マト2U/3U 準1stプレス!



RED HOT CHILI PEPPERS レッチリ レコード 限定盤 高音質

商業向けに安易に派手な音質設定がなされたCDとは一線を画す本格的なアナログサウンドを是非!楽器やオーディオにこだわる方にはこちらがおすすめです。Dani California、Tell Me Babyほか名曲満載!

SUNSET ROLLERCOASTER レコード3枚セット



ALCHEMIST RUSSIAN ROULETTE レコード 2LP レア

国:US

【超激レア】THE FIELD MICE / for keeps

バーコード: 0 9362-44391-1 0

ビル・エヴァンス BillEvans【USオリジナル盤・希少・人気・入手困難】

Discogsで照合した所、ラベルのワーナーロゴの種類とその上のManufactured In U.S.A.の表記からおそらく2016年リイシューと思われます。

【UKオリジナル】クイーン II 初版ラベル・フルコーティング 希少美品!!



GREENSLEEVES レゲエ 7インチセット20枚

マトリクス

★CAN★FUTURE DAYS UKオリジナル 美品 !!!



JAZZ LIBERATORZ / CLIN D'OEIL (2LP) レコード

JUPITER

LP Kraftwerk - Die Mensch-Maschine 人間解体

44391-1 A [Strike-Out] 15054.1 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM

D'eon LP Hippos in Tanks レコード



ケツメイシ ケツノポリス3 レコード

44391-1 B [Strike-Out] 15054.2 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM

B.L.A.C.K. Seein'in / Truth



【レア盤・UKオリジナル】ボブディラン ブロンドオンブロンド モノラル盤!!

44391-1 C [Strike-Out] 15054.3 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM

Keno Duke



ソニー・ロリンズ 第2集 ブルーノート1558 JAZZ!

44391-1 D [Strike-Out] 15054.4 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM

Paradise Lost - Lost Paradise LP



Madonna マドンナ RAY OF LIGHT レコード

MARS

kehlani blue water road 別注盤 LP

44391-1 E [Strike-Out] 15054.5 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM

THE MUSIC / the music 2LP レア盤



レコード52枚 セット

44391-1 F [Strike-Out] 15054.6 ··· [Strike-Out] KPG @ ATM

SAVES THE DAY / can’t slow down LPレコード



The Ahmad Jamal Trio The Awakening レコード

44391-1 G [Strike-Out] 15054.7 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM

Depeche Mode. "ULTRA" オリジナルレコード



予約品 購入不可 various artists-solo album LP

44391-1 H [Strike-Out] 15054.8 ··· [Strike-Out] KPG @ ATM

jdilla timeles suite for ma dukes レア 2LP



レコード新品同様!全体極美品!1981年発売 大滝詠一 ロングバケーション

[Strike-Out]とは「XXXXXXXXXXX」の文字列で文字を打ち消してある部分です。

Lord SUTCH and Heavy Friends★Hands Of Ja



LILY ALLEN / ALRIGHT, STILL オリジナル激レア

シュリンク破れあり。ボックスとジャケットに特に気になる傷などはありませんが中古ですので使用感はあります。盤面に特に気になる傷は見られませんが中古盤ですのでチリパチノイズが鳴る可能性はあります。安価に設定しましたので値下げ対応は行いません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

オーディオマニアにも優秀録音が評判のレッド・ホット・チリ・ペッパーズ9作目のスタジオアルバム『ステイディアム・アーケイディアム』4枚組アナログBOX仕様のリイシューです。商業向けに安易に派手な音質設定がなされたCDとは一線を画す本格的なアナログサウンドを是非!楽器やオーディオにこだわる方にはこちらがおすすめです。Dani California、Tell Me Babyほか名曲満載! 国:USバーコード: 0 9362-44391-1 0Discogsで照合した所、ラベルのワーナーロゴの種類とその上のManufactured In U.S.A.の表記からおそらく2016年リイシューと思われます。マトリクスJUPITER44391-1 A [Strike-Out] 15054.1 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM44391-1 B [Strike-Out] 15054.2 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM44391-1 C [Strike-Out] 15054.3 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM44391-1 D [Strike-Out] 15054.4 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATMMARS44391-1 E [Strike-Out] 15054.5 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM44391-1 F [Strike-Out] 15054.6 ··· [Strike-Out] KPG @ ATM44391-1 G [Strike-Out] 15054.7 ··· [Strike-Out] KPG ۶ SH @ ATM44391-1 H [Strike-Out] 15054.8 ··· [Strike-Out] KPG @ ATM [Strike-Out]とは「XXXXXXXXXXX」の文字列で文字を打ち消してある部分です。シュリンク破れあり。ボックスとジャケットに特に気になる傷などはありませんが中古ですので使用感はあります。盤面に特に気になる傷は見られませんが中古盤ですのでチリパチノイズが鳴る可能性はあります。安価に設定しましたので値下げ対応は行いません。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

UK org mono!! The Beatles Sgt. Pepper'slava me2 ギター[JPN Orig.]ザ・ローリング・ストーンズ/フラワー 帯付き値下げ ビートルズ LP レコード セット 7タイトル(8枚)レア❗️国内盤シングル『パティ・スミス・グループ/ロックン・ロール・スター』AtTheDriveIn/relationship of command LPMAROON5 レコード