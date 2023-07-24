格安即決 齋藤磯雄関連　全5冊セット 文学/小説

齋藤磯雄単行本５冊セット
江戸川乱歩小説キーワード辞典
①ピモダン館 随筆集 絶版稀覯書
10歳までに読みたい世界名作 全巻 全24巻 送料無料
廣済堂出版1970年初版帯 1200円
まざあ・ぐうす 北原白秋 角川文庫 昭和本 昭和51年5月30日初版 文庫本
②ボオドレエル研究
Vegas Pete Story☆タイ語小説☆キンポル☆Bible Build
東京創元社1971年初版函 1700円
三島由紀夫全集
③詩話・近代ふらんす秀詩抄
スター・ウォーズ 小説・コミック・解説本 全85冊
立風書房1972年初版函 2000円
空海の書 額繪
④ボオドレエル全詩集 全一巻 譯註解
Carnival
東京創元社1972年初版函帯 6700円
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 特典小説 新 全巻セット 俺ガイル
⑤ボードレール 火箭 赤裸の心 譯註解
有栖川有栖 46番目の密室 〈限定愛蔵版〉未開封品
立風書房1974年初版函帯 2500円
無職転生異世界行ったら本気出す 小説 1~13巻 (1~3巻アニメ化記念特装版)
スターウォーズ 本 77冊 映画 パンフレット
総じて保管状態良好ですが、古書としてご理解下さい。バラ売り・値引交渉には対応していません。
【新品未開封】 Nintendo Switch有機EL ホワイト
帯付き 文庫版 昔、火星のあった場所
齋藤磯雄単行本５冊セット ①ピモダン館 随筆集 絶版稀覯書 廣済堂出版1970年初版帯 1200円②ボオドレエル研究 東京創元社1971年初版函 1700円③詩話・近代ふらんす秀詩抄 立風書房1972年初版函 2000円④ボオドレエル全詩集 全一巻 譯註解 東京創元社1972年初版函帯 6700円⑤ボードレール 火箭 赤裸の心 譯註解 立風書房1974年初版函帯 2500円総じて保管状態良好ですが、古書としてご理解下さい。バラ売り・値引交渉には対応していません。