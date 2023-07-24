格安即決 齋藤磯雄関連　全5冊セット 文学/小説

齋藤磯雄単行本５冊セット

江戸川乱歩小説キーワード辞典

①ピモダン館 随筆集 絶版稀覯書

10歳までに読みたい世界名作 全巻 全24巻 送料無料

廣済堂出版1970年初版帯 1200円

まざあ・ぐうす 北原白秋 角川文庫 昭和本 昭和51年5月30日初版 文庫本

②ボオドレエル研究

Vegas Pete Story☆タイ語小説☆キンポル☆Bible Build

東京創元社1971年初版函 1700円

三島由紀夫全集

③詩話・近代ふらんす秀詩抄

スター・ウォーズ 小説・コミック・解説本 全85冊

立風書房1972年初版函 2000円

空海の書 額繪

④ボオドレエル全詩集 全一巻 譯註解

Carnival

東京創元社1972年初版函帯 6700円

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 特典小説 新 全巻セット 俺ガイル

⑤ボードレール 火箭 赤裸の心 譯註解

有栖川有栖 46番目の密室 〈限定愛蔵版〉未開封品

立風書房1974年初版函帯 2500円

無職転生異世界行ったら本気出す 小説 1~13巻 (1~3巻アニメ化記念特装版)



スターウォーズ 本 77冊 映画 パンフレット

総じて保管状態良好ですが、古書としてご理解下さい。バラ売り・値引交渉には対応していません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

齋藤磯雄単行本５冊セット ①ピモダン館 随筆集 絶版稀覯書 廣済堂出版1970年初版帯 1200円②ボオドレエル研究 東京創元社1971年初版函 1700円③詩話・近代ふらんす秀詩抄 立風書房1972年初版函 2000円④ボオドレエル全詩集 全一巻 譯註解 東京創元社1972年初版函帯 6700円⑤ボードレール 火箭 赤裸の心 譯註解 立風書房1974年初版函帯 2500円総じて保管状態良好ですが、古書としてご理解下さい。バラ売り・値引交渉には対応していません。

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【新品未開封】 Nintendo Switch有機EL ホワイト帯付き 文庫版 昔、火星のあった場所