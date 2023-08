【名入れ無料】 yeezy adidas boost 27cm v2 350 スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

サイズ 27cm

カラー ピンク

大きな汚れやキズなどはありません。

まだまだ着用していただけます。

ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 SYNTH

アディダス イージーブースト 350 V2 シンセ

ヒップホップ界のカリスマ、KAYNE WEST(カニエ・ウェスト)とADIDAS(アディダス)のコラボで実現した、YEEZY BOOST(イージーブースト)。これまでに多彩なセンスとそのカリスマ性から、最先端の技術を搭載し、数多くのYEEZY BOOST(イージーブースト)を世に発信してきたが、その大半が即完売されるほどの爆発的人気を誇った。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

