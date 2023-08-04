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2022年のクリスマスの特別な衣装 Sewing LIZLISA bear柄 赤 セットアップ ひざ丈ワンピース

商品の説明

昨年8月渋谷109のLIZLISAにて購入。
【新品未使用】ヒューマンウーマン《サイズL：11号》ワンピース（ネイビー系）
1度のみ着用しました。
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ベルパーチワンピース

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ミナペルホネン　ランドリーのワンピースです
ゴスロリ ロリータ ワンピース

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商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドリズリサ
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品タグ付き 高級 春夏 sousou ワンピ ルームウェア パジャマ オレンジ

レリアン 膝丈ワンピース チュニック 花柄
昨年8月渋谷109のLIZLISAにて購入。1度のみ着用しました。量産型 地雷系 サマンサタバサ リズリサ アクシーズ ロリータ エブリン H&M wego バブルス スピンズ ウィゴー ブラウス トップス アクセサリー バブルス モンリリィ レース Honey Cinnamon Avail Lilybrown snidel スワンキス しゅくれどーる SHEIN LIZ LISA Ank Rouge Qoo10 axes femme Secrethoney GUCCI Vivienne Westwood Candy Stripper Romantic Standard merry jenny tity&Co NICE CLAUP Swankiss GRL honeycinnamonゴスロリ ロリータ ワンピース

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドリズリサ
商品の状態目立った傷や汚れなし

2022年のクリスマスの特別な衣装 Sewing LIZLISA bear柄 赤 セットアップ ひざ丈ワンピース

41分钟前

2022年のクリスマスの特別な衣装 Sewing LIZLISA bear柄 赤 セットアップ ひざ丈ワンピース

¥17,777 ¥13,333

(税込) 送料込み
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54ad60

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