スニーカー New Balance M2002RST

ニューバランス

サイズ:27cm (9)

カラー : グレー

★新品未使用・匿名配送・送料込み

[型番:115431189]

ニューバランスのヘリテージカラーでトーナルに彩った「M2002R」を上質なスエード/メッシュアッパーでベーシックカラーのグレー・ブラックで仕上げました。

2010年デビューのUSA製「MR2002」からインスパイアされた重厚なデザインにN ERGYとABZORBを搭載した高性能ソールを組み合わせ。

#プロテクションパック

#ProtectionPack

#990v1

#990v3

#990v4

#990v5

#990v6

#M990

#M991

#M992

#M993

#gr

#eb

#gg

#m2002

#RXA

#RXB

#RXE

#BB550

#M1300

#BEAMS

#ビームス

#別注

#JJJJound

#ジョウンド

#エメレオンドレ

#キス

#ロニーファイグ

#KITH RONNIE FIEG

#Wtaps ダブルタップス

#nonnative

#n.hollywood

#m1906rni

#TOKYO DESIGN STUDIO

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

