カタログギフトも！ carhart×passportコラボスウェット スウェット

カーハートのロゴ入りスウェットです。裏起毛もついていて一枚でも暖かいです。

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

肩幅 46cm

身幅 51cm

着丈 68cm

※ネット記載

●素材:

綿58%

ポリエステル42%

●状態:

1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

carhartt

carharttwip

passport

sweat

trainer

street

stuusy

ftc

xlarge

xgirl

カーハート

カーハートダブリューアイピー

パスポート

スウェット

トレーナー

ストリート

コラボ

ape

humanmade

supreme

supplier

girsdon'tcry

fuckingawesome

polarskate

huf

カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···刺繍

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

