正規店仕入れの ナイキ W エアジョーダン1 ロー NIKE DC0774-400 29.0 スニーカー

サイズ:29.0cm

※ウィメンズサイズのため、男性は1cm前後のサイズアップをおすすめします。

同サイズの他のスニーカー▶︎ #gajumaru290

他のスニーカー▶︎ #gajumarusneakers

型式:DC0774-400

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン 1 ロー

ゲーム ロイヤル/ブルー ボイド-ホワイト-ステルス

NIKE WMNS AIR JORDAN 1 LOW AJ1

GAME ROYAL/BLUE VOID-WHITE-STEALTH

未使用・未試着・新品・正規品!

【注意】箱に傷、凹みなどがある場合があります。

春夏シーズンの到来を先取る、マリンテイスト溢れるウィメンズカラー登場。シンセティックレザーとレザーを組み合わせた滑らかな質感のアッパーは、深みのあるブルーの濃淡で彩色。スウッシュは落ち着いたグレー、ソールユニットはホワイト/ブルーで切り替えるなど、統一感のある爽やかな仕上がりへ。吸い込まれるような美しいコントラストカラーが、軽やかな"ローカット"にマッチ。"DUNK(ダンク)"や"AIR JORDAN 1"を染め上げた、"ダーク マリーナ ブルー"も彷彿させ、世代や性別を超えた人気を集めそうだ。

ナイキ(NIKE)は、他のシューズメーカー、スタンスミスで人気のアディダス(adidas)、ゲルライトが有名なのアシックス(ASICS)、ロングセラーモデルM996に代表されるニューバランス(NEW BALANCE NB)、定番のオールスターが大人気のコンバース(CONVERSE)、オールドスクールが幅広い世代に支持されるVANS(バンズ)を抑えて世界一のスニーカーブランドです。

サイズ:29.0cm※ウィメンズサイズのため、男性は1cm前後のサイズアップをおすすめします。同サイズの他のスニーカー▶︎ #gajumaru290他のスニーカー▶︎ #gajumarusneakers型式:DC0774-400ナイキ ウィメンズ エアジョーダン 1 ローゲーム ロイヤル/ブルー ボイド-ホワイト-ステルスNIKE WMNS AIR JORDAN 1 LOW AJ1GAME ROYAL/BLUE VOID-WHITE-STEALTH未使用・未試着・新品・正規品!【注意】箱に傷、凹みなどがある場合があります。春夏シーズンの到来を先取る、マリンテイスト溢れるウィメンズカラー登場。シンセティックレザーとレザーを組み合わせた滑らかな質感のアッパーは、深みのあるブルーの濃淡で彩色。スウッシュは落ち着いたグレー、ソールユニットはホワイト/ブルーで切り替えるなど、統一感のある爽やかな仕上がりへ。吸い込まれるような美しいコントラストカラーが、軽やかな"ローカット"にマッチ。"DUNK(ダンク)"や"AIR JORDAN 1"を染め上げた、"ダーク マリーナ ブルー"も彷彿させ、世代や性別を超えた人気を集めそうだ。ナイキ(NIKE)は、他のシューズメーカー、スタンスミスで人気のアディダス(adidas)、ゲルライトが有名なのアシックス(ASICS)、ロングセラーモデルM996に代表されるニューバランス(NEW BALANCE NB)、定番のオールスターが大人気のコンバース(CONVERSE)、オールドスクールが幅広い世代に支持されるVANS(バンズ)を抑えて世界一のスニーカーブランドです。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

