交換無料！ 定価28600円！M576 RED 赤28cm 英国製ニューバランス! スニーカー

ニューバランスM576REDです!サイズは28cm履いていて一目でわかる高級感、タンのイギリス国旗等、とても人気のあるモデルです。定価は28600円。現在一番安い新品探しても2万円はします。大切にしていただける方にお譲りさせていただきたいと思います。箱無し、写真に写っているシューツリーは付属しません。写真を見て詳しい状態はご判断お願いします。Nマークにスレがありますが他は美品で必ずお気に召してもらえると思います。その他気になるところは気軽にご質問ください。ご検討よろしくお願いします。検索用:M1300, M996, M1400, M1500, M1700 M576 RED(レッド)ブランド:New Balance 576シリーズ着脱タイプ:紐、シューレースカット:ローカット生産国:イギリス性別:メンズ レディース靴幅(ワイズ):D色:レッド系柄:ロゴ

