ご覧頂きありがとう御座います。

一点限りCONVERSE CHUCK 70 HI DOUBLE FOXING



NIKE ✖️ SACAI LD Waffle Triple White

ナイキ ジョーダン 1 ロー DZ5376-469 メンズ スニーカー ランニングシューズ のご案内です。

NIKE x Concepts オレンジロブスター



Nike WMNS Dunk Low "Brown/Sail" W29cm

カラーWhite/University Blue-Grey-Sail

YEEZY BOOST 750

サイズ 27センチ

NEW BALANCE M1500SU 25cm

新品未使用

ニューバランス スニーカー CM996X GORE-TEX 28.0 cm D



FRAGMENT × JORDAN AIR CADENCE SP

ローカットモデルをベースとし、ホワイト系のスウェード素材アッパー、ダッチブルーのレザーオーバーレイ、グレーのヒールカウンター&アイステイ、リザードスキンのスウッシュロゴ、黄ばんだヴィンテージ風ミッドソールを組み合わせてシューズを構築。切りっぱなし仕様でスポンジが露出するシュータンのラベルには擦れたジャンプマンロゴ、ヒール部にはゴールドのステッチでウィングロゴが配され、ローカットモデルのアイデンティティを表現している。

新品 定番 スーパースター ブラック サンバ キャンパス ガゼル スタンスミス



THE NORTH FACE ザノースフェイス ゴアテックス シューズ 28cm



NIKE ナイキ エアジョーダン1 スパイダーマン 27.0cm

メインカラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとう御座います。ナイキ ジョーダン 1 ロー DZ5376-469 メンズ スニーカー ランニングシューズ のご案内です。カラーWhite/University Blue-Grey-Sailサイズ 27センチ新品未使用ローカットモデルをベースとし、ホワイト系のスウェード素材アッパー、ダッチブルーのレザーオーバーレイ、グレーのヒールカウンター&アイステイ、リザードスキンのスウッシュロゴ、黄ばんだヴィンテージ風ミッドソールを組み合わせてシューズを構築。切りっぱなし仕様でスポンジが露出するシュータンのラベルには擦れたジャンプマンロゴ、ヒール部にはゴールドのステッチでウィングロゴが配され、ローカットモデルのアイデンティティを表現している。メインカラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エアジョーダン6 レトロ ロー ゴルフ NRG 28.5cmConverse ct70s play サイズ27.5cmReebok INSTAPUMP FURY OG NM スニーカー 27.0cmOff-White × Nike WMNS Air Jordan 4 27センチ新品 NIKE WAFFLE RACER 27cm ナイキ ワッフルレーサーBALENCIAGA バレンシアガ スピードトレーナー 42NIKE AIR JORDAN1 high OG GS ''COJP/TOKYO【ダンク】Nike WMNS Dunk Low LX "Black Suede"【レアサイズ】期間限定出品/新品ニューバランスM990 BS3 / 30cm新品 king gnu KingGnu キングヌー グッズ スニーカー