激安 50s 60s ヴィンテージ チャンピオン ランタグ スウェット 茶 スウェット

50s 60s ヴィンテージ チャンピオン ランタグのスウェットになります。

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サイズ表記はMサイズ、カラーはライトブラウンで珍しいカラーだと思います。

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カレッジプリントで染み込みと油性プリント（もともとはフロッキープリント？)の組み合わせになり、チャンピオンらしい珍しいプリントだと思います。

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タグもしっかりと残っているのもポイントかと思います。

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コンディションは小穴は数ヶ所ありますが良好な状態と言えます。

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生地もしっかりとしていて、長く着用可能なコンディションです。

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サイズ表記:MEDIUM

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材質:100％コットン

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カラー:ライトブラウン

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コンディション:良好（小穴あり)

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サイズ詳細

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(肩幅:計測不可㎝)

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(身幅:54㎝)

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(袖丈:脇から袖まで48㎝)

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(着丈:首リブ下から52㎝)※背面で計測

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

50s 60s ヴィンテージ チャンピオン ランタグのスウェットになります。サイズ表記はMサイズ、カラーはライトブラウンで珍しいカラーだと思います。カレッジプリントで染み込みと油性プリント（もともとはフロッキープリント？)の組み合わせになり、チャンピオンらしい珍しいプリントだと思います。タグもしっかりと残っているのもポイントかと思います。コンディションは小穴は数ヶ所ありますが良好な状態と言えます。生地もしっかりとしていて、長く着用可能なコンディションです。ブランド:チャンピオンサイズ表記:MEDIUM材質:100％コットンカラー:ライトブラウンコンディション:良好（小穴あり)サイズ詳細(肩幅:計測不可㎝)(身幅:54㎝)(袖丈:脇から袖まで48㎝)(着丈:首リブ下から52㎝)※背面で計測

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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