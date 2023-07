#白猫shopの商品一覧はこちら

古物商許可証所得済み

福島県公安員会許可

第251100001193号

○ブランド:CELINE セリーヌ

○シリアル№:M08

○サイズ(平置き実寸)

・タテ18cm×ヨコ24cm×マチ6cm

・ショルダー長さ120~130cm(3穴調整可能)

○仕様

・外装:ポケット×1

・内装:ポケット×1(ファスナー付)

・付属品:なし

○状態

B:やや傷や汚れあり:若干の目立つ傷、汚れ等が

ある品です。

・外装:角のパイプ部に補修跡があります。

・内装:ボールペンの跡があります。

・ハンドル:目立った傷汚れなし綺麗☆彡

・ファスナープル:目立った傷汚れなし綺麗☆彡

・メッキ剥げ:剥げはなく、ジップの開閉も良好

○全体クリーニング

お品物の内外装を清掃、専用クリーナーまたは革専用クリームにてクリーニングと保湿ケアを実施!!

○カラー/柄

ブラウン 茶 マカダム柄

○素材

PVC レザー 革 本革

○アイテム

OLD CELINE オールドセリーヌ トリオンフ

エンブレム ロゴ 肩がけ ユニセックス

クラシックボックス マカダム 男女兼用

○購入元

大手リサイクルショップ

※鑑定済の確実正規品

○配送

簡易包装にて当日〜2日程度で発送いたします。

都合より遅れる場合がございます。

ご不明点等お気軽にコメントください^^

ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。

○返品返金補償

万が一正規品ではなかった、明らかに写真・説明文と違うものだった等、こちらに不備があった場合には受け取り評価前にご連絡ください!返品・返金の対応を致します。

管理番号:000172-0534

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

