人気のカラーリリーと胡蝶蘭に、

大ぶりなホワイトラナンキュラスや、

ブルースター、チューリップ、

スイトピーなど

さまざまなお花たちをミックスした

ブルーグラデーションの美しい

存在感のあるクラッチブーケです(♡˙︶˙♡)

おリボンは、

ホワイトの上品なサテンを

セレクトし、

新郎様のブートニアは

お揃いのお花たちで、

胡蝶蘭とくすみブルーのラナンキュラスを

メインにお作りしています(*´︶`*)❀

配送時には、

ご一緒にブートニアを付けて頂くための

ピンを3本お入れいたします❀

..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。

こちらのウェディングブーケは、

1点もの現品販売、ブートニア付きです❀

○横の長さ:約40cm

(カラーから胡蝶蘭までの対角45cm)

○茎を含めた高さ(カラーまで):約36cm

○ブートニアの縦の長さ:約13cm

モデルの身長は159cmです❀

*..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。

こちらのブーケは、

再販やヘアパーツのお作りは

出来かねますので

ご了承頂けましたらと思います。

ご購入前にまずは

プロフィールをご一読くださいませ!

お送り先は基本的に、

メルカリに登録されている

ご住所となります❀

Rk flowerのウェディングアイテムは、

#Rkウェディング

からご覧いただけます。

生花のように繊細で美しい

高品質の造花、

アーティフィシャルフラワーを

使用しておりますので、

丈夫で綺麗なまま保存がきき、

前撮り、本番、

ウェルカムスペースの装花、後撮り、

お家のインテリアとして、

また、記念日などの撮影にも

ご使用頂けます❀

作品画像や文章の転用はお控えください。

#造花ブーケ

#チャペルウェディング

#ウェディングブーケ

#挙式ブーケ

#クラッチブーケ

#ブライダルブーケ

#カラーリリー

#胡蝶蘭

#ブルースター

#チューリップ

#ジャスミン

#ローズ

#サムシングブルー

#アーティフィシャルフラワーブーケ

#コチョウラン

カラー...ブルー

カラー...ホワイト

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

人気のカラーリリーと胡蝶蘭に、大ぶりなホワイトラナンキュラスや、ブルースター、チューリップ、スイトピーなどさまざまなお花たちをミックスしたブルーグラデーションの美しい存在感のあるクラッチブーケです(♡˙︶˙♡)おリボンは、ホワイトの上品なサテンをセレクトし、新郎様のブートニアはお揃いのお花たちで、胡蝶蘭とくすみブルーのラナンキュラスをメインにお作りしています(*´︶`*)❀配送時には、ご一緒にブートニアを付けて頂くためのピンを3本お入れいたします❀..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。こちらのウェディングブーケは、1点もの現品販売、ブートニア付きです❀○横の長さ:約40cm(カラーから胡蝶蘭までの対角45cm)○茎を含めた高さ(カラーまで):約36cm○ブートニアの縦の長さ:約13cmモデルの身長は159cmです❀*..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。*..❁。.*...❁。こちらのブーケは、再販やヘアパーツのお作りは出来かねますのでご了承頂けましたらと思います。ご購入前にまずはプロフィールをご一読くださいませ!お送り先は基本的に、メルカリに登録されているご住所となります❀Rk flowerのウェディングアイテムは、#Rkウェディングからご覧いただけます。生花のように繊細で美しい高品質の造花、アーティフィシャルフラワーを使用しておりますので、丈夫で綺麗なまま保存がきき、前撮り、本番、ウェルカムスペースの装花、後撮り、お家のインテリアとして、また、記念日などの撮影にもご使用頂けます❀作品画像や文章の転用はお控えください。 #造花ブーケ#チャペルウェディング#ウェディングブーケ#挙式ブーケ#クラッチブーケ#ブライダルブーケ#カラーリリー#胡蝶蘭#ブルースター#チューリップ#ジャスミン#ローズ#サムシングブルー#アーティフィシャルフラワーブーケ#コチョウランカラー...ブルーカラー...ホワイト

