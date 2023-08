【最安値に挑戦】 新品　27.5cm ナイキ ダンク ロー レトロ QS "アルゴン" スニーカー

単品値下げ❌

商品名

2022年も多くの新作が発売を控えているが、中でも注目したいのが2001年に発売された人気カラー"アルゴン"の復刻。2種類のブルーにホワイトを加えた爽やかなカラーリングで、爽やかな印象をもたらす一足だ。

2022年で初登場から37年となり、過去に見ない大ブームを巻き起こしているナイキ ダンク。誕生のルーツは1985年、アメリカ大学バスケットボールリーグの強豪チームカラー7色から始まった。2002年にはナイキのスケーターライン、ナイキ SBが発足したことでダンクは飛躍し、スケーターやタウンユース問わず幅広く着用されるようになった。2022年以降は流行りを超えて、"Air Jordan"(エアジョーダン)や"Air Force 1"(エアフォース1)に並ぶストリートの定番シューズになっていくだろう。

型番

DM0121-400

サイズ: 27.5cm

カラー

フラッシュ/アンゴンブルー

フラッシュ/ホワイト

■付属品: 黒タグ、本体、箱

■状態: 新品

※梱包材にはリサイクル袋等を使用させて頂いた簡易包装とさせて頂きます。

細か過ぎる方や完璧主義者との取引は一切しませんご注意ください。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

