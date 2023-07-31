オープニング 大放出セール 【holiday】SUPERFINE DRYRUFFLE BAGGYPANTS カジュアルパンツ

1度着用しました。

【新品未使用：ガリャルダガランテ】6月末まで掲載 センターシームジョガーパンツ

カラー···レッド

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定価 26900円

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ウエスト〜95

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ヒップ 128

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股上 35

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すそ周り 62

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発送の際折ジワなどはご容赦ください。

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自宅保管のため少しでも気になる方は購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ホリデイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1度着用しました。カラー···レッド定価 26900円holidaySUPER FINE DRY RUFFLE BAGGY PANTS スーパーファインドライラッフルバギーパンツonesizeウエスト〜95ヒップ 128股上 35股下 73もも周り 72すそ周り 62発送の際折ジワなどはご容赦ください。自宅保管のため少しでも気になる方は購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ホリデイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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