DJI マジックミニ フライ モア コンボになります。

写真に載っている物が全て付きます。

本体は傷等は ありませんが

仕様にともなる薄い傷があったためやや傷や汚れありを選択しています。操作には問題ないありません。問題なく飛びます。

フライモアコンボは、プロペラやコード類、スティックなど予備多数あるセットのためため無くしたり壊しても安心です。

またプロペラガードやケースも付けますので

持ち運びはケース1つにまとめて

楽チンかと思います♪

#DJI

#mavicMINI

#ドローン

#カメラ

完成品/組立品···完成品

撮影時間···〜60分未満

本体重量···150g~200g未満

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

DJI マジックミニ フライ モア コンボになります。写真に載っている物が全て付きます。本体は傷等は ありませんが仕様にともなる薄い傷があったためやや傷や汚れありを選択しています。操作には問題ないありません。問題なく飛びます。フライモアコンボは、プロペラやコード類、スティックなど予備多数あるセットのためため無くしたり壊しても安心です。またプロペラガードやケースも付けますので持ち運びはケース1つにまとめて楽チンかと思います♪#DJI#mavicMINI#ドローン#カメラ完成品/組立品···完成品撮影時間···〜60分未満本体重量···150g~200g未満

