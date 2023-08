一度使用し、はりきってルナシートまで購入しましたが、なかなか使う機会がないため、出品します。

乾いた肌で一度使っています。ご理解頂けるかたにお願いします。

ルナシートは新品未開封です。

以下公式サイトより

■ドクターエルミス ファースト

DR.ELLEMISS CL-BE-1 WHITE

EMS・RF・LED機能搭載のペン型EMS機器​

​小さなヘッドで的確にポイントケア

こだわりの電気刺激プログラムで、肌深部までしっかりケア。

衰えた表情筋を温めながら刺激することですることで肌そのものが持つ本来の力を呼び覚まし、​目元・口元にハリを与えます。​

■ドクターエルミス BCルナシート60枚入り

ワンランク上の仕上がりを目指す方へ

厳選素材のプレミアムアイシート

天然素材のバイオセルロースシートを使用したプレミアムシート。日本の再生医療技術により生まれた貴重な「無血清、100%日本製のヒト幹細胞培養液」を配合。さらに、ノーベル賞理論着目成分や、4種の金賞受賞成分など、厳選美容成分を配合した贅沢な美容液がたっぷり90㎖、目元・口元に浸透し、ワンランク上のエイジングケアを体感していただけます。

#クルールラボ

#美顔器

#EMS

タイプ...美顔器

部位...目元

電源方式...充電式

重量...~500g未満

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

