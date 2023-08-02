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く日はお得♪ 振袖セット 振袖

商品の説明

成人式で着用し、一部袖が破けてしまったため着物屋にて修繕しております。また、素人保管になりますのでご注意下さい。
値下げ交渉ＯＫ！お振袖 西陣織 袋帯 正絹 Ｓ２３５

袋帯　日本製　振袖用★お仕立て上がりですぐ使える★ NO133 アンティーク
〈振袖〉
二尺袖 着物 袴フルセット ピンク地 袴変更可能 NO32506-3
身丈 約160m
■逸品■高級縮緬■紅型■牡丹松葉紋■フルセット
裄丈 約67cm
【新品超美品】振袖　フルセット　セット　正絹　花丸紋を描いた古典振袖　成人式
袖丈 約104cm
成人式⭐︎振り袖⭐︎着物
袖幅約34cm
SALE！！未着用　振袖
前幅約24.5cm
振袖　正絹　総柄　新品！！
後幅約29.5cm
振袖 仮絵羽 辻ヶ花 翠山工房 桐屋 絞り 銀通し 紋意匠 未仕立て品 八掛付き
素材正絹
振袖　9点セット

※振袖セットNo108-祝♪評価100-特別価格より5%割引実施中‼
〈袋帯〉
京都丸紅ジャパンスタイルブランド　正絹振袖フルセット　超美品
素材正絹
振袖用高級西陣　絹　人気高級コーディ　新品未仕立て仕立て付き　NO4 0425⑬
帯丈432cm
振袖 オレンジ×イエロー 裄長サイズ
帯幅31cm
【新品・一式セット】振袖 未使用 赤 蝶 バラ 成人式 F24

翠山工房 銀通し 徳永憲峯 落款 振袖 ピンク 辻ケ花 辻ヶ花 辻が花
〈長襦袢〉
振袖 豪華 刺繍 金彩 ちりめん 身丈167cm パールトーン加工済
正絹
振袖　駒刺繡　舞蝶花文　mop1810

金通しの山吹色の辻ヶ花の振袖　着物
〈小物〉
深緑に花蝶文が美しい振袖◆金銀彩◆暈し染◆4点セット
・半衿
落ち着き　紅型　振袖フルセット　ちりめん
・重ね衿
群青色に伝統美の紅型模様　豪華成人式振袖7点フルセット　正絹
・帯揚げ
4点おまとめ km102.km74.km113.km82
・帯締め

上質　美品　正絹　振袖　袋帯　セット　成人式　お安く　フルセット

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

振袖セット　フルセット　ゴージャスセット　新品未仕立て　オーダー品 55-1

振袖 豪華 刺繍 金彩 紋意匠 身丈 181cm トールサイズ

未仕立て 振袖用 袋帯 新品 ドット 水玉 振袖 ふりそで 成人式 帯 おび
成人式で着用し、一部袖が破けてしまったため着物屋にて修繕しております。また、素人保管になりますのでご注意下さい。〈振袖〉身丈 約160m裄丈 約67cm袖丈 約104cm袖幅約34cm前幅約24.5cm後幅約29.5cm素材正絹〈袋帯〉素材正絹帯丈432cm帯幅31cm〈長襦袢〉正絹 〈小物〉・半衿・重ね衿・帯揚げ・帯締め

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商品の状態やや傷や汚れあり

く日はお得♪ 振袖セット 振袖

33分钟前

く日はお得♪ 振袖セット 振袖

¥114,000 ¥52,440

(税込) 送料込み
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  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 浴衣/水着
    3. 振袖
    4. 振袖セット
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ccc9106e2a3f4

 224

本人確認済
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コメント (4)

ccc9106e2a3f4
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