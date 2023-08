新作からSALEアイテム等お得な商品満載 定価34100円■ISABEL MARANT■リネン100％ Tシャツ■麻 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

#トップスの一覧はこちら※TOPSALLITEM

✅以下サイズが在庫ございますので、コメントいただければページ編集や新たに出品可能です。(規約違反になるのでサイズ選択不可)

Mサイズ 肩幅42 身幅54 着丈70

Lサイズ 肩幅44 身幅56 着丈72

※誤差がございます

ISABEL MARANTから麻素材を使用した素朴な生地感とフロントロゴがインパクトある半袖Tシャツが入荷。

麻100%の独特な風合いがポイントです。

【ISABEL MARANT/イザベル マラン】

フランスのファッションブランド。1994年にブランドを創立し2018年春夏コレクションよりメンズコレクションをスタート。

・リネン/麻 100%

・34100円

新品未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イザベルマラン 商品の状態 新品、未使用

