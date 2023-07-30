価格は安く ジュンヤワタナベコムデギャルソンリーバイス SI-P201 コットンパンツ その他

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中古品ですが目立ったダメージや汚れのないパンツです。

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お色はブラックです。

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生地は綿100％でチノとか綿パンのような生地です。

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表記サイズはLですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

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股上 約27cm

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股下 約77cm（内股の縫い目に沿って裾先まで採寸）

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尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

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。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

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＊記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

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＊表現には主観が入っておりますご理解下さい。

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＊モニターにより実際の色と違う場合があります。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

JUNYA WATANABE MAN COMME des GARCONS Levi's ジュンヤワタナベコムデギャルソンリーバイス SI-P201 コットンパンツ 日本製 L BJBC.D中古品ですが目立ったダメージや汚れのないパンツです。お色はブラックです。生地は綿100％でチノとか綿パンのような生地です。表記サイズはLですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。Ｗ 約43cm×2股上 約27cmわたり幅 約31cm股下 約77cm（内股の縫い目に沿って裾先まで採寸）裾幅 約19㎝尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません＊記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。＊表現には主観が入っておりますご理解下さい。＊モニターにより実際の色と違う場合があります。＊質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。BAHTB-2424 JUN-123 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジュンヤワタナベコムデギャルソンマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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