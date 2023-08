最新のデザイン AR SuperM ticket ベッキョン set K-POP/アジア

こちらの商品はSuperMのAR チケット セットのベッキョンverです。

中にはポストカード トレカ シール等入っております。

中身撮影のために1度だけ開封させて頂きました。

トレカが入っている袋と付箋は開封しておりません。

海外商品になりますので神経質な方はご遠慮ください。

ご購入前にプロフィールをお読みください。

SuperM ベッキョン テミン カイ テヨン テン ルーカス マーク EXO ベク ジョンイン

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

