———◆商品詳細◆———

【希少】マッキントッシュ エディット.ドーバー ストリート



レア90s USA製 古着◆民族柄ゴブラン織ジャケット 総柄 メンズM〜L

○商品名

sacai 22AW Drawstring Shirt Jacket



[即完売] Stussy washed canvas work shirt レア

【日本製】スイングトップ 裏地メッシュ 刺繍ロゴ 左右非対称 バイカラー M〜L

【激レア】ロストヒルズ限定 comfy rabbit hoody フリースボア



THE NORTH FACE バーサ ロフト ジャケット ワイマラナーブラウンL

○ポイント

・made in Japan

・異素材切替

・ビックロゴ

・クレイジーパターン

○カラー

山吹色 青紫 イエロー パープル

○サイズ【平置き】(cm)

表記:M

実寸:M〜L

肩幅ー58

身幅ー63

袖丈ー52

着丈ー62

※生産国やメーカーでサイズ感が

異なります。実寸サイズを必ず

ご確認ください。

※素人採寸のため誤差はご了承ください。

○コンディション

・状態良好

・多少の毛羽立ち(画像10枚目右上),

使用感ありますが、

古着の味として感じていただます。

まだまだたくさんご着用いただけます。

※ 使用感は個人差があります。

気になる所は質問していただき、

ご納得の上ご購入ください。

○素材

レーヨン、ポリエステル、コットン

———————————

No.51801672

素材···コットン

カラー···イエロー

柄・デザイン···刺繍

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋、冬

オシャレさんいらっしゃいませ^ ^閲覧いただきありがとうございます!即購入、お値引き交渉welcomeです♪♪誠心誠意ご対応させていただきます(^^)◯◯円購入希望とコメントしていただけると対応しやすいです! ↓↓ #古着屋LIEN_取扱商品※トラブル防止のため、 プロフィール一読お願いいたします。 ● お得な【フォロー割】①SHOPをフォローする②【フォロー割】とコメントする2001〜5000円 →200円引5001〜10000円 →400円引10001〜15000円 →800円引15001〜 →1600円引———◆商品詳細◆———○商品名【日本製】スイングトップ 裏地メッシュ 刺繍ロゴ 左右非対称 バイカラー M〜Lその他ブルゾン→#古着屋LIEN_ブルゾン○ポイント・made in Japan ・異素材切替・ビックロゴ・クレイジーパターン○カラー山吹色 青紫 イエロー パープル○サイズ【平置き】(cm)表記:M実寸:M〜L肩幅ー58身幅ー63袖丈ー52着丈ー62※生産国やメーカーでサイズ感が 異なります。実寸サイズを必ず ご確認ください。※素人採寸のため誤差はご了承ください。○コンディション・状態良好・多少の毛羽立ち(画像10枚目右上), 使用感ありますが、 古着の味として感じていただます。 まだまだたくさんご着用いただけます。※ 使用感は個人差があります。 気になる所は質問していただき、 ご納得の上ご購入ください。○素材レーヨン、ポリエステル、コットン———————————#古着屋LIEN_ブルゾン#古着屋LIEN_取扱商品No.51801672当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着を取り扱っております。素材···コットンカラー···イエロー柄・デザイン···刺繍ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬

