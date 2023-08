商品名:ダウンコート

状態:ダウン特有の抜けがありますが目立つ傷や汚れはありません

カラー:ネイビー

生産国:イタリア

サイズ:S 採寸は約寸です

肩幅47 身幅55 着丈72

Tシャツ一枚に着てもかなり温かいです。

ウールリッチのアークティックパーカーのイメージです!

質問は気軽にしてください

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ビームスエフ 商品の状態 やや傷や汚れあり

