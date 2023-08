今季人気商品

リヴドロア

細見え効果抜群マルチリブタイトスカート

カラー ブラック

サイズ フリー

定価 12100円

インスタで人気スタッフさんが週に何度も履く程ヘビロテ必須の細身えスカート。

人気だったので売り切れが続きかなり前から予約して購入しました。

結構待ったので、その間にほかのスカートを何点か購入してしまいましたので、

こちらは、タグ付きのまま出品することにしました。

一枚あると、オールシーズン履ける万能だとおもいます。

現在オンラインでは、再び予約中商品で購入しても到着は7月下旬のようです。

まだ期間がかなりあるので

すぐに履きたい方など、定価より安くして有りますので、ぜひ。(^^)

・ストレッチ性抜群

・身体のラインがひびきにくい編地

・総ゴムでストレスフリーな着心地

●デザイン

ストレッチ抜群で着心地の良いリブ編みスカート。

絶妙なフィット感と型崩れしにくい編地を採用しており、身体のラインがひびきにくく、スッキリしたIラインが作れます。

シーズンレスな素材感で、カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートに適したマルチなスカートです。

膝位置までのスリット入りで足捌きも良く、前後どちらでも着回し可能なのも嬉しいポイント。

総ゴムベルトのストレスフリーな着心地も◎で、ご自宅でのお手入れも可能となっています。

●おすすめコーディネート

シンプルなデザインで、カジュアルからキレイめなスタイルまで活躍する一枚。

すっきりしたシルエットのためトップスはゆったりとしたオーバーサイズシャツやカットソーを合わせてもバランスよくまとまります。

足元はデイリー使いにはスニーカー、タウンユースにはヒールやサンダル合わせで上品にと様々なシーンで活躍。

合わせやすさ抜群でマルチに着ていただけるアイテムです。

#ピュアルセシン#ラウンジドレス#ドゥーズィエムクラス#アパルトモン#スピックアンドスパン#イエナ#プラージュ#フレームワーク#ユナイテッドアローズ#アダムエロペ#バンヤードストーム

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

シルエット···タイト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リヴドロワ 商品の状態 新品、未使用

