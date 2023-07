新品の海外製ドールアイシードールをわたしがカスタムしたカスタムアイシードールです

新品の海外製ドールアイシードールをわたしがカスタムしたカスタムアイシードールです髪の毛はピンクに薄い水色?の混色ストレートです本体のみの価格です★ワンピースは作家のピノコ様の作品です猫ちゃんのかわいいドレスですご入用の方は2500円プラスで可能です耳付きヘッドドレス、靴下もつきますコメントくださいアウトフィットのみはお譲り不可★耳は別料金ですご入用の方はピアスつき(ピアスはわたしが作家様から購入したパーツを組み合わせたハンドメイドです)で1500円です(やや装着したときにピアスがやや斜めになってしまうためにお安くしてます)耳はつや消しと色付けとピアスの穴があいています装着の際は先にピアスをつけてからひっつき虫でつけてください先が尖っていますのでお顔を気をつけないように注意してくださいピアス穴なし、つや消し色つけありのものがよければそれでも対応できます価格は1100円です(ピアスはつきません)お手間をおかけしてしまうので、購入前に必ずコメントくださいお値段変更後に購入お願いいたしますメイクは、パステルと水彩色鉛筆工程ごとにつや消しスプレーを吹いています人用のまつげに交換紐を2本に変更アイチェンジは細い紐の紐をチャームではなく、紐の根元を斜め上にひっぱってくださいカッチと音がしますリボンをひっぱると瞳があきますこれでアイチェンジできます上目加工してありますので視線の調節は指でお願いいたしますアイホール削っていますアイギミックの下カットしていますアイチップはお譲り頂いたアイチップ4つ入っていますひっつき虫接着ですどれも作家さまの素敵なアイチップです宅急便60サイズで発送しますスムーズに受け取れる方でお願いいたします※アイチップ、お化粧の変更はできませんこの子の雰囲気を気に入って家族にお迎え頂けたら嬉しいです随時変更していますので、トラブル防止のため、購入前にはこちらもお読みください(3939000のもの)#mmdollその他注意事項はプロフィール必読お願いいたします本体 12000円アウトフィット 2500円ピアス穴つき耳 1500円16000円フォロー割引 1000円15000円

