※※ item ※※※※※※※▫︎ Brand : Levi'sRED▫︎ Item : BILLY-BOB▫︎ Color : GRAY BLUE▫︎ Size : タグ表示サイズ 30 × 32 ▫︎Condition : USED※※※※※※※※※※※※※ご覧頂き有難うございます。Levi'sRED BILLY-BOB (クロアチア製)になります。2003年のコレクションで、WORKWEARがデザインソースとなっていたかと思います。こちらのアイテムもペインターパンツに近いシルエットで、ゆったりとしたフィット感、グレーがかったサックスの様な色合いで、雰囲気があります。ボタンフライ、サスペンダーボタン、コインポケットはプラスチック製となります。USEDなので全体的に使用感、経年による自然な色褪せがあります。10枚目の写真の様に右裾にスレが有ります。USED品のため、使用感や細かい傷、汚れなど全てを伝えきれない場合がございますので、USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。また、畳んで発送させていただくため畳んだ際シワができてしまう可能性がございます。商品の特性上、購入後の返品は承りかねますので、予めご了承下さい。ご質問がございましたら、コメント欄からお願いいたします。

