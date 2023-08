クリスマスツリー特価！ 初心者おすすめ⭐️すぐに使える⭐️ノートパソコン⭐️人気の白⭐️カメラ付き ノートPC

✨大幅値下げ中✨

✨大幅値下げ中✨初めてのパソコンにおすすめ♪面倒な初期設定済みなので電源を入れるだけでOK!届いてすぐにインターネットが楽しめます♪シンプルでインテリアにも馴染む人気のホワイト!安心して使える安くて可愛いノートパソコンです♪✿Windows10搭載!✿webカメラ付き! zoom使えます♪✿OpenOffice搭載オフラインで使えるMicrosoft Office互換ソフトWord、Excel、PowerPoint等のファイルを開封・編集・保存できます!✨こんな方におすすめ✨✅インターネットで調べ物や買い物がしたい✅YouTubeやDVDなどの動画が見たい✅大切な写真や動画の保存や整理をしたい✅家計簿やレポート、資料などを作りたい✅テレワークやオンライン授業に使いたい❋動作も良好で初めてのPCに最適です!✨あると便利なアプリもインストール済み❋GoogleChrome❋動画再生ソフト❋OPENoffice(文書作成・編集etc)❋iTunes❋LINE❋ZOOM❋はがき作家手間なくすぐにお使いいただけます♪✨特徴・メーカー:NEC・OS:windows10・CPU:Core i3・メモリ:4GB・HDD:500GB(たっぷり)・光学ドライブ:DVD・液晶:15.6型・Webカメラ:あり・テンキー:あり・無線LAN:あり・付属品:ACアダプター✿お部屋になじむ可愛い白のノートパソコン♡✿Microsoft公式のソフト搭載でウイルス対策も安心!✿在宅ワークを始める方にもおすすめ♪✨状態中古品ですので多少の使用感はあります。動作に問題はありません✨バッテリーは消耗品のため、保証対象外です。アダプターに繋げてお使いください。✨全国送料無料!丁寧に梱包して発送いたします。✨購入・コメントの前に必ずプロフィール欄をご確認下さい。✨安心の保証ご購入から7日間は動作保証いたします。

