公式サイト 【holiday】SUPERFINE DRYRUFFLE BAGGYPANTS カジュアルパンツ

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自宅保管のため少しでも気になる方は購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ホリデイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1度着用しました。カラー···レッド定価 26900円holidaySUPER FINE DRY RUFFLE BAGGY PANTS スーパーファインドライラッフルバギーパンツonesizeウエスト〜95ヒップ 128股上 35股下 73もも周り 72すそ周り 62発送の際折ジワなどはご容赦ください。自宅保管のため少しでも気になる方は購入をお控えください。

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