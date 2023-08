是非プロフィール欄もご覧下さい^ ^

⭐️即購入OK⭐️

こちらの商品は状態・価格共にとてもお買い得となっておりますので早い者勝ちです^ ^

☆プラダ定番人気のテスートナイロン素材で

とってもオシャレで高級感があり、サイズも

ちょうど良く持ち歩きにピッタリのバッグの

ご紹介です☆

【ブランド】PRADA

【品名】ショルダーバッグ

【カラー】ブラック/黒

【付属品】無し

【サイズ】縦約29cm横約24.5cm幅約8.5cm

ショルダー約68〜136(調節可能)

【仕様】外ファスナーポケット×1、

中ファスナーポケット×1

【購入元】エコリング

【状態】

・外側は型崩れと表面に擦れとシワが御座い

ますが、黒なのでそれほど目立ちません✨

・内側は若干の薄汚れや擦れは御座いますが、

内側なので目立たず、使用には全く問題

ありません✨

・金具に若干の小傷が御座います。

・ファスナーの開閉は良好です✨

若干使用感は御座いますが、まだまだ永く

お使い頂けるコンディションです♪

届いたその日から、通勤や通学、ショッピングや

旅行先などでも気持ち良くお使い頂けます(*^^*)

⭐️品質について⭐️

◎出品している商品につきましては全て正規品

です。

◎コピー品の販売は法律で禁じられております。

◎出品されている商品は正規品を取り扱うストア

や古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内

ブランドオークションからすべて真贋鑑定済み

の商品を購入しておりますのでご安心下さい。

◎商品につきましては、画像にて状態をご確認

頂き、納得された上でご購入ください。

◎あくまでも中古品の為、匂いに敏感な方や

神経質な方、完璧な物を求めている方は

ご購入はお控え下さい。

⭐️返品について⭐️

説明や画像に無い破損、万が一正規品でない場合には返品対応させて頂きますのでご安心ください。

(受け取り評価前、商品到着後3日以内)

それ以外の理由や評価後の返品につきましては、ご使用やすり替え防止などの観点から、一切お受け出来ませんので購入前に遠慮なくコメントにてご確認頂き、ご購入ください(*^^*)

【古物許可証取得済み】

第123010001080

AA-410

#メンズ

#レディース

#肩掛けバッグ

#斜め掛けバッグ

#前掛けバッグ

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

