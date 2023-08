即購入OKです。

コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。

直営店購入品。

新品未使用品。

箱・黒タグ付き。

wmns nike air force 1 '07 lx white / white - multi - color 22.5cm

ガールズ レディース ウィメンズ ナイキ エア フォース 1 '07 LX ホワイト - マルチカラー 22.5センチ

fb1906-100

「ナイキ エア」を搭載した世界初のバスケットボールシューズ「エアフォース1」。

その内側をアピールする一足が登場。

上質なテクスチャーや、意外性のある二層構造を備えた、羨望の的となるスタイル。

実証済みの快適な履き心地、上質なレザー、あらゆるシーンで活躍するスタイルといった要素を持つ愛されるシューズ。

その随所に過去の名作モデルのディテールが垣間見えるという豪華な仕様の一足です!

人とは違ったエアフォースをお求めの方に是非!

【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。

幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。

足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。

よろしくお願いいたします。

1019029101qi

カラー...ホワイト

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

