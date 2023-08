独創的 Tiara盤　Mr.5 Dear King Princeキンプリ　2点セット & 邦楽

○アルバム

新品 松浦亜弥 100回のKISS ※初回限定盤 カード1種封入

CD

DISC1 ※全形態共通

01. シンデレラガール

02. Memorial

03. 君を待ってる

04. koi-wazurai

05. Mazy Night

06. I promise

07. Magic Touch

08. Beating Hearts

09. 恋降る月夜に君想ふ

10. Lovin' you

11. 踊るように人生を。

12. TraceTrace

13. ツキヨミ

14. 彩り

15. Life goes on

16. We are young

17. Beautiful Flower

DISC2

01. King & Prince, Queen & Princess

02. Focus

03. NANANA

04. ゴールデンアワー

05. Dream in

06. Prince Princess

07. 今君に伝えたいこと

08. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

09. 宙(SORA)

10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス

12. 君がいる世界

13. Glass Flower

14. Bounce To Night

15. OH! サマー KING

DVD

・King & Princeの小旅行 in 熱海!

King & Princeが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像

○シングル

CD

Life goes on

We are young

愛を伝えましょう

DVD

青春を取り戻せ!

アミューズメント施設で遊び倒し、BBQを楽しむ、King & Princeがベタな青春を味わう企画映像

新品未使用ですが、自宅保存をご理解の上ご購入お願い致します。

細やかなチェックをされる方は、購入をお控え下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

