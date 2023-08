ナイキ ジョーダン1 シカゴカラー

サイズ 28.5

購入先 SNKRS抽選当選

試着もしてない未使用品です

付属品 完品

SNKRS購入の100%正規品です

すり替え防止の為、返品は不可です

ご不明な点、写真の追加等は、対応しますので、お気軽にコメント下さい!

即購入!

即日発送!

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

