大切な ルイヴィトン バッグ ヴェルニ　レッド ハンドバッグ

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商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ルイヴィトン ヴェルニ 2、3回短時間の使用程度でとても美品だと思います。色は赤のエナメル素材になっております！！持ち手部分は3枚目写真になります(^^)4枚目の下に黒く写ってる物は影です！！光の加減で色が薄いですが綺麗な赤色になります。底に一部うっすら傷がありますのでやや傷や汚れありにさせてもらいました。ヴィトン正規店で購入です。ご質問あればコメントよろしくお願いします☆used品の為ご理解得られる方宜しくお願いします。

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