大切な ルイヴィトン バッグ ヴェルニ　レッド ハンドバッグ

ルイヴィトン ヴェルニ 2、3回短時間の使用程度でとても美品だと思います。
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色は赤のエナメル素材になっております！！
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持ち手部分は3枚目写真になります(^^)
美品 HAMANO ハンドバッグ クロコ 型押し グレー ガンチーニ
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4枚目の下に黒く写ってる物は影です！！
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Louis Vuitton Vernis Rosewood Avenue
光の加減で色が薄いですが綺麗な赤色になります。底に一部うっすら傷がありますのでやや傷や汚れありにさせてもらいました。
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ほぼ未使用品 MYSUELLY マイスエリ 本革 レザー ハンドバッグ
ヴィトン正規店で購入です。
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Young&Olsen 【HPS15周年別注】レザートートバッグ M
ご質問あればコメントよろしくお願いします☆
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LOUIS VUITTON ルイヴィトン ティヴォリPM モノグラムハンドバッグ
used品の為ご理解得られる方宜しくお願いします。
クリスチャンディオール Christian Dior ハンドバッグ ブラック 黒
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LOUIS VUITTON ダミエアズール ハムステッドPM
ルイヴィトン ヴェルニ 2、3回短時間の使用程度でとても美品だと思います。色は赤のエナメル素材になっております！！持ち手部分は3枚目写真になります(^^)4枚目の下に黒く写ってる物は影です！！光の加減で色が薄いですが綺麗な赤色になります。底に一部うっすら傷がありますのでやや傷や汚れありにさせてもらいました。ヴィトン正規店で購入です。ご質問あればコメントよろしくお願いします☆used品の為ご理解得られる方宜しくお願いします。