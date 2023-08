あんさんぶるスターズのグッズのまとめ売りです。

さくらTwinkle Color Collection

紙類 約130点(箔押し、SP複数枚あり)

(大まかに数えた枚数なので、誤差あります。)

缶バッジ 15点

計約145点のまとめ売りになります。

暗所にて保管しておりました。

グッズ整理のため出品しております。

新品未使用のものがほとんどです。

素人保管のため、確認はしておりますが、傷等が気になる方は購入をご遠慮ください。

中国のものや高レートのものを含むため、お値下げは考えておりません。

⚠️白線を引いている缶バッジは少し錆あり。

⚠️バラ売り不可。まとめてのみ。

【梱包方法】

・紙類

スリーブ+まとめてopp+両面ダンボール補強+水濡れ防止

・缶バッジ

opp+プチプチ二重巻き

紙類、缶バッジを梱包したものを封筒に入れ、匿名配送にて発送いたします。

fine 天祥院英智 日々樹渉 姫宮桃李 伏見弓弦 TrickStar 氷鷹北斗 明星スバル 遊木真 衣更真緒 流星隊 守沢千秋 南雲鉄虎 高峯翠 仙石忍 ALKALOID

礼瀬マヨイ 風早巽 Eden Adam Eve 乱凪砂 七種茨

漣ジュン Valkyrie 斎宮宗 影片みか 2Wink 葵ひなた 葵ゆうた Crazy:B 天城燐音 椎名ニキ HiMERU

UNDEAD 朔間零 羽風薫 大神晃牙 乙狩アドニス

紅月 蓮巳敬人 鬼龍紅郎 神崎颯馬 Ra*bits 真白友也 紫之創 天満光 Knights 朱桜司 月永レオ 瀬名泉

鳴上嵐 朔間凛月 Switch 逆先夏目 青葉つむぎ

時光缶バッジ イベコレ缶バッジ SS Final テーマスカウト缶バッジ シャッフルスカウト缶バッジ shuffle ポートレート缶バッジ ポトレ缶 ぱしゃこれ ぱしゃっつ idol casual Action Private クリアカード SP デコステッカー デコステ 追憶 クリカ エモカ EMOKA 箔押し メタルカード メタカ 新弾 ぴくりあ

グッズ種類···カード/シール

あんスタ まとめ売り 時光缶バッジ ぱしゃっつ ぱしゃこれ あんさんぶるスターズ

特徴/販売方法···まとめ売り

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

