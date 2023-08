【商品説明】

【新品】フォクトレンダー ULTRON 75mm F1.9 SC ライカM



フジノン XF16mm F2.8 R WR(値下げしました)

希少美品 Canon 35mm F/2 ライカL39レンズです。

Canon EF200mm F2.8L Ⅱ USM 単焦点|NDフィルター付き



M.ZUIKO 25mm f1.8 オリンパス 単焦点レンズ

レンズキャップ付きです。

FUJIFILM XF35mm f1.4 R 【美品】単焦点レンズ



【極美品】SONY SEL24105G FE 24-105mm F4 G OSS

オールドレンズに理解ある方の購入をお待ちしています。

NIKKOR Z 50mm F1.2 S Nikon (ニコン) 外箱あり



❇️オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1:1.8単焦点レンズ



SIGMA 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM



Canon EF50mm F1.4 USM [単焦点レンズ EFマウント]

【外観】

Lensbaby Composer Pro II & Edge 35 Optic



☆美品☆ 中一光学 50mm F0.95 speedmaster RFマウント

わずかな小キズ、スレはありますが目立つダメージなく全体的に綺麗です。

Leica Summicron f=5㎝ 1:2 50mm ズミクロン



★極上美品★ NIKON ニコン NIKKOR AiーS 50mm F1.8

画像でご確認ください。

☆前期型☆ Super Takumar 55mm F1.8 フード付 L458



ボケる広角!SONY FE 24mm F1.4 GM!SEL24f14gm



SEL85F18 FE 85mm F1.8 [ソニーE /単焦点レンズ]



OLYMPUS F.Zuiko 38mm f1.8 PEN-F, FT用レンズ

【動作系】

値下げ CONTAX Planar 85mm F1.4 変換アダプター付き



ほぼ未使用 オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8

ヘリコイド、絞り羽根の動作もスムースです。

レア美品♪ カールツァイス ディスタゴン T* 25mm F/2.8(MM)J



ニコン Reflex Nikkor C 500mm f/8

※動作確認は「SONY A7R、EPSON R-D1x +L39マウントアダプター」にて試写確認済みです。

キャノン用シグマ一眼レフカメラ専用レンズ 30mm F1.4 DC HSM



【綺麗な品】 SIGMA 70mm f2.8 EX DG MACRO ニコン 用



FE 28-60 4-5.6



9902 LEICA LEITZ WETZLAR ELMARIT 90 2.8

【光学系】

35mm F2 単焦点レンズ!Nikon一眼レフカメラ対応!サードパーティ製品!



TTArtisan 23mm F1.4 APS-C Xマウント FUJIFILM

経年による僅かなチリの混入、少なめの拭きスレはありますが、カビ、クモリ無くクリアーです。

SIGMA 50mm F1.4DG HSM レンズ



ニコン Ai-s 50mm F/1.8 MF パンケーキレンズ l3301



シグマ SIGMA 135mm F1.8 DG HSM NA 単焦点レンズ

※光学系の状態は、蛍光灯にかざして簡易的に確認しています。LEDなど強い光源で細かく状態を気にされる方は購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】希少美品 Canon 35mm F/2 ライカL39レンズです。レンズキャップ付きです。オールドレンズに理解ある方の購入をお待ちしています。 【外観】わずかな小キズ、スレはありますが目立つダメージなく全体的に綺麗です。画像でご確認ください。 【動作系】ヘリコイド、絞り羽根の動作もスムースです。※動作確認は「SONY A7R、EPSON R-D1x +L39マウントアダプター」にて試写確認済みです。 【光学系】経年による僅かなチリの混入、少なめの拭きスレはありますが、カビ、クモリ無くクリアーです。※光学系の状態は、蛍光灯にかざして簡易的に確認しています。LEDなど強い光源で細かく状態を気にされる方は購入をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MAMIYA-SEKOR Z 1:2.8 f=110mm♪かび・くもりなしOreston Meyer Goretz 50mm f1.8 ゼブラ柄 M42美品 NIKKOR-H Auto 85mm f1.8【値下げ】FE 24mm F1.4 GM SEL24f14gm ※オマケ付きAF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 保護フィルター付きOLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 単焦点Nikon AI AF Micro Nikkor 60mm F2.8希少美品 Canon 35mm F/2 ライカL39レンズ87 星形ボケレンズ MC VOLNA-9 ソニーミラーレス(Eマウント)用SONY ソニー FE 20mm F1.8 G SEL20F18G