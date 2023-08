ねんどろいど ナツキ・スバル

グッドスマイルカンパニー グッスマ GOOD SMILE COMPANY

ワンダーフェスティバル2020冬 限定品 ワンフェス

大人気TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』より、主人公の「ナツキ・スバル」が待望のねんどろいど化!交換用表情パーツは、優しい笑顔の「通常顔」に加えて、「絶望顔」「泣き顔」が付属します。オプションにはコンビニ袋、エミリアの徽章が付属します。また、「見えざる手」も付属しますので、組み合わせ次第で劇中の表情豊かなスバルを再現可能となっています。是非、シリーズをつなぐ存在となるスバルをお手元に加えてください。

国内正規品、新品未開封品です。

当方は喫煙しておらず、ペットも飼っていません。

緩衝材梱包で匿名配送します。

アニメ3期が決定し原作も盛り上がっているリゼロ主人公のスバルくんです。

エミリアやラムレムやベアトリスと並べてみてはいかがでしょうか?

新品ですので初期不良はメーカーにお問い合わせお願い致します。

すり替え防止のため返品交換は対応いたしません。

できる限り状態の記載と写真掲載しているつもりですが、素人目ですので写真をご確認の上ご購入ください。

ご了承の上、ご購入お願いいたします。

アルファオメガのエミリアのスケールフィギュアも同時出品しております。

コレクション整理で他にも出品予定なので、まとめてご購入いただける場合はコメント頂けましたら少しお値引きさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。

人気タイトル···Re:ゼロから始める異世界生活(リゼロ)

フィギュア種類···ねんどろいど

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

