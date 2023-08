商品に興味をもっていただきありがとうございます

【商品】

レオナール

LEONARD

半袖Tシャツ

花柄Tシャツ

カットソー

Tシャツ

コットン

綿100%

【特徴】

ブルーの花柄が爽やかです

これからの季節にぴったりのお色とデザイン

【サイズ】LL

身幅48

着丈48

肩幅38.5

袖丈15.5

【状態】

画像で薄いシミをご確認下さい

柄に紛れてほとんど目立ちません。こんごとのお洗濯で取れるかもわかりませんが、ご了承の上購入ください

カラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

