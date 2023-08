【別倉庫からの配送】 ウールリッチ 《USA製》60s WOOLRICH 白タグ マウンテンパーカー マウンテンパーカー

ご覧頂きまして誠にありがとうございます!

the north face ザノースフェイス

▷▶︎▷▷▶︎▷▷▶︎▷▷▶︎▷▷▶︎▷▷▶︎▷▷▶︎▷

●商品名

WOOLRICH / ウールリッチ

60s~70s前半

60年代~70年代前半

マウンテンパーカー

マウンテンジャケット

フード取り外し可

●生産国

Made in USA (アメリカ製)

●カラー

ベージュ (カーキ)

●素材

ポリエステル65

コットン35 %

●サイズ

表記サイズ : M (日本規格L相当)

実寸: (cm)

肩幅ラグランのため計測不可

身幅62

裄丈85

着丈85

※サイズはなるべく実寸参照でお願い致します。

※着画はご用意出来かねますのでご了承願います。

●商品説明

こちらは60年代~70年代前半のウールリッチのビンテージ マウンテンパーカーになります

フードは取り外し可能で紛失しやすいものがしっかり残っています

この年代ですのでもちろんアメリカ製

サイズはUSA規格のため、日本規格でLくらいのサイズ感です

着用感はあり画像に映らない微妙な薄汚れもありますが、アウトドアウエアのビンテージもので年代を考えればかなり綺麗です

古着商品にご理解のある方、よろしくお願い致します

類似商品はこちらからどうぞ

#Pe19古着屋_アウター

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウールリッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

