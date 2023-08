bts / 防弾少年団 / バンタン / マスター

aespa Caendy ルームキット アクスタ トレカ ジゼル 新品未開封



KCONJAPAN2023 ATEEZ ソンファ

写真集 フォトブック

aespa トレカ (アルバム以外)



bts グッズ フォトブック マスター 写真集 公式 ジミン

♡ パク ・ ジミン

BTS Memories 2020 DVD ジョングク&ジミン トレカ 付



ITZY ユナ トレカ チェキ風 NBD コンプ

2020年度にジミンの大手マスター 「 Mighty Jimin 」様 がバースデープロジェクトで作成されたフォトブックです。

ボーイネクストドア ジェヒョン 公開放送 サノク トレカ

箱はマグネットで閉じる事ができるタイプでかなりこだわっております。

BTS うちわ テテ

状態はかなり美品で大切に大切に暗所にて保管しておりました。

ATEEZ kcon フォトカ 全員分

btsを離れるタイミングで大切にして頂ける方にお譲り出来たらと思います。

「最終値下げ」ジョンハン attacca ラキドロ



【即購入可】ATEEZ サン hello82 Madrid サイン会 限定

セット内容は6枚目にてご確認下さい。

BTS Proof collector's Edition グク

フォトブックはP.302にもなります。

treasure ヨシ ラキドロ ソウルコン トレカ

mighty j様が作成された最後のフォトブックです。

GOT7 ジニョン ファンコン USB

大変貴重且つ、大容量となっております。

SEVENTEEN エスクプス トレカ 24H



ソンガン 2023 シーグリ 韓国限定 フォトカード トレカ 3枚セット

・ 直接購入可能です。

Le Sserafim ラキドロ トレカ コンプセット ルセラフィム



txt cat&dog サノク トレカ スビン

・ プチプチ+水濡れ防止で対応させて頂きます。

new jeans ラキドロ ヘイン



treasure ジェヒョク まとめ売り

・ 未使用の美品です。

BTS JIMIN【FACE】JPFCラキドロイベント当選者フォトカード



2PM JUNHO ジュノ BEFORE MIDNIGHT

・ 匿名発送は+900円で承ります。

HYBE INSIGHT BTS 展示会入場トレカ特典ジョングク



SHINee WORLD Ⅳ 2015 in SEOUL CD 写真集



newjeans トレカ トランプ ヘイン 106枚 セット

※ 注意 ※

ジョンファン 当選者トレカ シンガポール



ハンユジン トレカ ボイプラ boys planet ZB1

纏め買い以外の値下げ交渉・取り置きは "不可"となります。

astro ムンビン トレカ セット 70点

条件違いは即ブロック対象です。

straykids ヒョンジン 直筆サイン noeasy



NewJeans◆韓国1stシングル「OMG」CD



パクハンビン "ボイプラ 100% 正規品 BOYS PLANET 限定 トレカ

少しずつにはなりますがBTSのグッズを手放す為、以降何点か出品予定です。

ZEROBASEONE ジャンハオ kconトレカ

古参ではない為、古いグッズは少ないです。

aespa ウィンター unboxing トレカ コンプリート

トレカやミニフォト、マスター様のぬいぐるみやスローガンがメインになります。

三井を何度でも甦らせるLP



LE SSERAFIM サクラ

グッズの問い合わせはお控え下さい。

【新品未開封】NewJeans 限定盤 Bag ver. WHITE/ホワイト



「チケット写真あり」ボイプラ cgvトレカ ソンハンビン



유진、YUJIN、宥真、ユジン After Like トレカ

ページ記載事項・プロフをご確認の上、コメントにてご希望のお品をお申し付け下さい。

SEVENTEEN セブチ HMV&店舗特典 ウォヌ トレカ 23枚セット

記載事項についてのクレーム等はお受け致しかねます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

bts / 防弾少年団 / バンタン / マスター写真集 フォトブック ♡ パク ・ ジミン2020年度にジミンの大手マスター 「 Mighty Jimin 」様 がバースデープロジェクトで作成されたフォトブックです。箱はマグネットで閉じる事ができるタイプでかなりこだわっております。状態はかなり美品で大切に大切に暗所にて保管しておりました。btsを離れるタイミングで大切にして頂ける方にお譲り出来たらと思います。セット内容は6枚目にてご確認下さい。フォトブックはP.302にもなります。mighty j様が作成された最後のフォトブックです。大変貴重且つ、大容量となっております。・ 直接購入可能です。・ プチプチ+水濡れ防止で対応させて頂きます。・ 未使用の美品です。・ 匿名発送は+900円で承ります。※ 注意 ※纏め買い以外の値下げ交渉・取り置きは "不可"となります。条件違いは即ブロック対象です。少しずつにはなりますがBTSのグッズを手放す為、以降何点か出品予定です。古参ではない為、古いグッズは少ないです。トレカやミニフォト、マスター様のぬいぐるみやスローガンがメインになります。グッズの問い合わせはお控え下さい。ページ記載事項・プロフをご確認の上、コメントにてご希望のお品をお申し付け下さい。記載事項についてのクレーム等はお受け致しかねます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

OUTLAW サノク トレカ ホンジュン セット❤️落書きがあります❤️ ONEUS 直筆サイン入り ポラロイド チェキ シオンMONSTA X LIGHT STICK FOOD ランダムSEVENTEEN セミコロン ヘンガレ トレカ ミンギュnct127 ay-yo ランダムトレカ スペシャル ジェヒョンSEVENTEEN ひとりじゃない HMVトレカ ホシ