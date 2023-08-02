「かわいい～！」 【お取り置き】 着物

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本日SALE❣️やまぶき色の色無地着物。新品。158センチ



着物ヴィンテージ 正絹 鶴の美しい友禅染めの祝着です七五三で着たものです

コメントなし即購入OKです◎

値下げ交渉ＯＫ！Ｓ寸 作家物 極上ちりめん地 小紋 正絹 Ｕ１１２



さつま絣 みじん格子 東郷織物

値引き交渉歓迎です!

新品 西陣 帯 袋帯 辻が花 ベージュ 仕立て上がり dhukuroobi125

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O-2644 名古屋帯 本場筑前博多織 博多献上柄 薄灰緑色



O-2417 袋帯 雪輪紋に千鳥格子柄 ガード加工 深支子色

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色無地小紋の着物と袋帯



美品 絽夏帯 源氏香図 手描き 松葉仕立て

可愛らしいつまみ細工の櫛です。

◆おふく◆絽の名古屋帯 夏着物 夏帯

舞妓さんが使用されていました。

美品 !!! 【 西陣織 正絹 六通 袋帯 ✿ 】 中古 ◡̈⃝︎⋆︎*



高級絽綴れ 夏用八寸名古屋帯 蘇州刺繍 未使用 トンネル仕立て 長尺

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pippiさん専用♪ 150 袴セット キャサリンコテージ



城間栄順 本場琉球紅型 小紋 雲重ね花鳥文 カタログ付き 未使用m-3s1695

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【色留袖】一つ紋 ロウ付けされた松と塔



永江本さつま 木綿 薩摩絣 室町加納 １６０亀甲 証紙付 未使用m-3s1436

横13cm、縦7cm、厚み2cm

正絹 道明 帯締め 地内記組



RU-027 訪問着 しつけ糸 正絹 広衿 袷 肌色

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未使用 名古屋帯 夏 絽 黒×シルバー 銀糸 菊菱 丸文 横段 お洒落



単衣＊訪問着 長尺 染分け 芝に吉祥古典柄 白×青 正絹 舞台衣装 5HS14

つまみ細工

厳選⬛極上米沢織⬛️アンサンブル⬛️反物⬛️正絹⬛キングサイズ⬛️巾39.5⬛️一疋

かんざし

『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から 85万円→13900円

くし

五3399☆五嶋紐 帯締め 帯揚げ セット無形文化財 皇室献上 高級 新品

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【京友禅 共八掛 手縫い】優美な 舞花 訪問着

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本加賀友禅作家 金丸修一 塩瀬 九寸名古屋帯 鳳凰 反端 未使用m-3s1896

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阿波しじら織 木綿反物「灰水色と青緑2色の極太縞」女性 単衣着物夏着物浴衣

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KK-674 大島紬 色大島 一元 亀甲文に色とりどりの紅葉 着物

京都

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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麻 織り 菊松竹紋様 絣袋帯の出品です