お知らせ ログイン 会員登録 出品
「かわいい～！」 【お取り置き】 着物

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます ! ( ¨̮ )
本日SALE❣️やまぶき色の色無地着物。新品。158センチ

着物ヴィンテージ 正絹 鶴の美しい友禅染めの祝着です七五三で着たものです
コメントなし即購入OKです◎
値下げ交渉ＯＫ！Ｓ寸 作家物 極上ちりめん地 小紋 正絹 Ｕ１１２

さつま絣　みじん格子　東郷織物
値引き交渉歓迎です!
新品 西陣 帯 袋帯 辻が花 ベージュ 仕立て上がり dhukuroobi125
コメントにて希望価格をご提示ください。
O-2644 名古屋帯 本場筑前博多織 博多献上柄 薄灰緑色

O-2417 袋帯 雪輪紋に千鳥格子柄 ガード加工 深支子色

色無地小紋の着物と袋帯

美品　絽夏帯　源氏香図　手描き　松葉仕立て
可愛らしいつまみ細工の櫛です。
◆おふく◆絽の名古屋帯　夏着物　夏帯
舞妓さんが使用されていました。
美品 !!! 【 西陣織 正絹 六通 袋帯 ✿ 】 中古 ◡̈⃝︎⋆︎*

高級絽綴れ　夏用八寸名古屋帯　蘇州刺繍　未使用　トンネル仕立て　長尺
頂き物ですが使用機会がありませんので、活用して頂ける方にお譲りします。
pippiさん専用♪ 150 袴セット　キャサリンコテージ

城間栄順　本場琉球紅型　小紋　雲重ね花鳥文　カタログ付き　未使用m-3s1695
櫛本体に使用感はあまり見られませんが、櫛をしまう箱に書き込みがあります。ご理解頂ける方のみご購入ください。
【色留袖】一つ紋 ロウ付けされた松と塔

永江本さつま　木綿　薩摩絣　室町加納　１６０亀甲　証紙付　未使用m-3s1436
横13cm、縦7cm、厚み2cm
正絹　道明　帯締め　地内記組

RU-027 訪問着 しつけ糸 正絹 広衿 袷 肌色

未使用 名古屋帯 夏 絽 黒×シルバー　銀糸　菊菱　丸文　横段 お洒落

単衣＊訪問着 長尺 染分け 芝に吉祥古典柄　白×青 正絹 舞台衣装 5HS14
つまみ細工
厳選⬛極上米沢織⬛️アンサンブル⬛️反物⬛️正絹⬛キングサイズ⬛️巾39.5⬛️一疋
かんざし
『専用』ちゃぷず様・本結城紬着物40歳から　85万円→13900円
くし
五3399☆五嶋紐 帯締め 帯揚げ セット無形文化財 皇室献上 高級 新品

３割引～扇面と花・ピーチカラー留袖・蘇州刺繍・トールサイズ・美品　A-82

【京友禅 共八掛 手縫い】優美な 舞花 訪問着
着物
本加賀友禅作家　金丸修一　塩瀬　九寸名古屋帯　鳳凰　反端　未使用m-3s1896
舞妓
阿波しじら織 木綿反物「灰水色と青緑2色の極太縞」女性 単衣着物夏着物浴衣
芸妓
KK-674 大島紬 色大島 一元 亀甲文に色とりどりの紅葉 着物
京都

麻 織り 菊松竹紋様 絣

商品の情報

商品の状態未使用に近い

袋帯の出品です
ご覧いただきありがとうございます ! ( ¨̮ )コメントなし即購入OKです◎値引き交渉歓迎です!コメントにて希望価格をご提示ください。✧可愛らしいつまみ細工の櫛です。舞妓さんが使用されていました。頂き物ですが使用機会がありませんので、活用して頂ける方にお譲りします。櫛本体に使用感はあまり見られませんが、櫛をしまう箱に書き込みがあります。ご理解頂ける方のみご購入ください。横13cm、縦7cm、厚み2cm✧つまみ細工かんざしくし簪櫛着物舞妓芸妓京都

商品の情報

商品の状態未使用に近い

「かわいい～！」 【お取り置き】 着物

30分钟前

「かわいい～！」 【お取り置き】 着物

¥17,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
5
15
購入手続きへ

商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 浴衣/水着
    3. 着物
    4. 【お取り置き】
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

47bda31fd

 280

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

47bda31fd
「かわいい～！」 【お取り置き】 着物 「かわいい～！」 【お取り置き】 着物

くらしを楽しむアイテム ピアス HERMES ピアス(両耳用) エルメス ミニ

くらしを楽しむアイテム ピアス HERMES ピアス(両耳用) エルメス ミニ


DIO ZX 部品取り(取り置き中) | escambau.org

DIO ZX 部品取り(取り置き中) | escambau.org


セール 1 64 R34 スカイラインGT-R パープル Timemicro - recruit-inc.com

セール 1 64 R34 スカイラインGT-R パープル Timemicro - recruit-inc.com


エクセレンス 冷凍ショーケース 中古 | escambau.org

エクセレンス 冷凍ショーケース 中古 | escambau.org


00-01 NINJA ZX9R FRONT UPPER NOSE HEADLIGHT FAIRING PLASTIC MID SIDE CRACKED

00-01 NINJA ZX9R FRONT UPPER NOSE HEADLIGHT FAIRING PLASTIC MID SIDE CRACKED


代引不可 パチスロ実機 その他 パチスロ実機 マジハロ５ コイン不要機

代引不可 パチスロ実機 その他 パチスロ実機 マジハロ５ コイン不要機


Amazon | バイクパーツセンター(Bike Parts Center) ライブDio

Amazon | バイクパーツセンター(Bike Parts Center) ライブDio

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 「かわいい～！」 【お取り置き】 着物
© www.inba.net, Inc.