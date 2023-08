数ある商品の中からfree geek の商品を閲覧いただき、誠にありがとうございますm(_ _)m

✅商品名

・ノースフェイス グースダウンジャケット ヌプシ

✅ポイント

・ワンポイント有り

・裾絞り有り

✅カラー/柄

・黒 グレー

✅状態

・所々汚れ有り

・後身頃下にシール跡?

✅平置寸法

着丈 64

身幅 56

肩幅 53

袖丈 62

※採寸は手作業による計測になりますので、若干の誤差がある場合があり

閲覧ありがとうございます。

あくまで素人個人間のお取引になりますので、

中古品にご理解いただける方のみ

ご購入をお願い致します。

よろしくお願いいたしますm(__)m

即購入OKです!

他にも出品しておりますのでご覧下さい。

管理230212

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

