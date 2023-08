ご覧頂きありがとうございます^ ^

フォロー割をしておりますので、フォローしてくださった方には商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい♪

●3000円以上→100円引き

●5000円以上→200円引き

●7000円以上→300円引き

●10000円以上→500円引き

他にもトレンドアイテムを取り扱っておりますのでぜひご覧下さい‼︎

-----------------------------------------------------

【サイズ】

●サイズ表記 42 (M〜L 相当)

【カラー】

●ブラック 黒

フェードブラック

faded black

【採寸】

・肩幅50cm

・身幅60cm

・着丈64cm

・袖丈60cm

(素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)

【状態】

●ワークウェアゆえ、ボディ表面にスレやアタリ、その他全体的にフェード感のあるアイテムですが、奇跡的に汚れやダメージの少ない商品です。

※古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。

【商品】

● 野村訓市さんや、ジョニーデップ着用で有名な、カーハート ダック デトロイトジャケット。

●スタンダードに使いやすいMサイズ相当のレギュラー丈でシルエット◎。

●ボディのアタリやフェード感など狙って出せるものでは無い雰囲気抜群の一品です。

次は無いほどの仕上がり。

ぜひご検討ください。

【その他】

●あくまでも中古品となりますので、商品の状態は必ずご購入前に写真でご確認いただき、納得のうえご購入下さい。

●神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。

●トラブル防止のため、購入前には必ずプロフィールをご確認下さい!

●その他にもおすすめアイテムたくさんございますので、宜しければご覧下さい^ ^

ジョニーデップ アクティブ トラディショナル サンタフェ シベリアン パーカ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

