ルイヴィトン タイニー・バックパック リュック

【商品詳細】

商品名:リア バックパック 21・カラーブロック

商品の状態: 新品・未使用

定価: ¥82,500

型番:CH588

サイズ: 縦21.5cm x 横23cm x マチ12cm

カラー: ブラス/チョーク マルチ

素材: ソフト ペブル レザー、

グラブタン・レザー

仕様: 内側に多機能ポケット

外側にターンロック ポケット

ドローストリング、スナップ開閉、

裏地付き

ハンドルから本体まで9cm

長さ調整可能ショルダー ストラップ

付属品:ケアカード 保存袋

こちらの商品は、北米COACHアウトレットで購入した正規品です。

コピー商品等は一切取扱っておりませんので、ご安心してお買い求めくださいませ。

その他にもコーチの新作、小物、財布、、長財布、バッグ、リュック、バック、ショルダーバッグ、トートバッグ、ハンドバッグ、コラボ、レキシー、バスキア、も出品してますので、是非ご覧ください

#なっちゃんおすすめ一覧

#コーチ #coach #ハンドバッグ #リュック #ハンドバッグ #トートバッグ #ブランド財布

#ブランド長財布 #ショルダーバッグ #モテ #ブランド#ブランドバッグ #COACH#2WAY

#新作#新品#未使用

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

