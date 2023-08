○提示価格より安くお譲りできる商品もございます^_^ 無駄なやり取りになるので「お値下げ可能ですか?」ではなく、直接希望額をコメント下さい♪

◆アイテム

VIVIENNE TAM パワーネットワンピ サイズ0

FENDI ワンピース キャミソール サイドストライプ 総柄 透け感なし 裏地なし 伸縮性あり スリットなし Aライン 大きいサイズ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

