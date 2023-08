"The Hunter" DISTRESSED SUEDE UNKLE BOOTS - 221OJ-FW02

古い時代のイギリスのハンティングブーツからのインスピレーション。シンプルなデザインに捨て寸の短いラウンドトゥはスタイルを選ばず、程良い野暮ったさを演出してくれます。今シーズンはクレープラバーソール仕様で、毛足の粗いスエードを採用しているので、デザートブーツさながらのカジュアルな佇まいを演出しくれるでしょう。

室内で試着のみです。

サイズが合わなかった為出品いたします。

定価が70000円でした。

●サイズ:8 2/1 26.5cm

●素材: KUDU SUEDE スエード

●付属品:なし

●その他、注意事項:

オールドジョー/oldjoe/221OJ-FW02

写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

山田レン

OMOSSY

CALEE

COOTIE

tattoo studio yamada

WEIRDO ウィアード

GANGSTERVILLE ギャングスタービル

GLAD HAND グラッドハンド

BY GLADHAND バイグラッドハンド

B.S.M.G

BULL ORIGINAL ブルオリジナル

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド

WTAPS ダブルタップス

TENDERLOIN テンダーロイン

ROUGH AND RUGGED ラフアンドラゲッド

CHALLENGER チャレンジャー

TROPHY CLOTHING

BLACK SIGN

CALEE

COOTIE

WAKOMARIA

PHIGVEL

OLD JOE

RADIALL

rude gallery

ウエストライド

BLUCO

NEIGHBORHOOD

SOFTMACHINE

RATS

ウエスコ

レッドウイング

ホワイツ

ローリングタブトリオ

メイカーズ

クリンチ

オールドジョー

rrl

ダブルアールエル

ラルフローレン

ダナー

クラークス

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド オールドジョーアンドコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

