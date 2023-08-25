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【2022A/W新作★送料無料】 kira様専用 クレイバースト１BOX スノーハザード１BOX ポケモンカードゲーム

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kira様専用
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店員さんによりシュリンクは剥がされますのでシュリンクはついておりませんが画像の通りベリベリの付いる未開封BOXです。
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購入後は防湿庫内で保管してます。
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発送の際には、未開封の箱のまま
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商品の情報

商品の状態新品、未使用
kira様専用ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレット拡張パック クレイバースト 1BOX 新品未開封 スノーハザード 1BOX 新品未開封 ・ポケモンセンター購入品 シュリンク無しペリペリ付きポケモンセンターでは購入時、店員さんによりシュリンクは剥がされますのでシュリンクはついておりませんが画像の通りベリベリの付いる未開封BOXです。購入後は防湿庫内で保管してます。☆新品未開封・未サーチ☆封入率・製造番号は一致します発送の際には、未開封の箱のまま緩衝材で包み防水対策を施した後宅急便コンパクトにて発送致しますクレイバーストスノーハザードBOXbox箱１１シュリンクなしペリペリベリベリありつき新品未開封ポケカポケモンカード

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商品の状態新品、未使用

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8分钟前

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