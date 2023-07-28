最先端 新品未使用！VALENTINO ヴァレンティノストライプシャツ シャツ

値下げ交渉も受け付けます！コメントにてお願いします！
WACKO MARIA 舐達磨 殺人音楽 50s SHIRT
VALENTINO ヴァレンティノのストライプシャツです！
AURALEE WOOL BORDER HALF SLEEVED SHIRTS
白生地にブルーと黒のストライプが入ってます！
【希少柄・美品】SUN SURF サンサーフ アロハシャツ Mサイズ
高級感のあるシャツです！
WACKO MARIA オープンカラーシャツ S シャドーチェック レーヨン
購入してからクローゼットにて保管してました。
Stussy レアモデル 本物 ブロックチェック半袖ネルシャツ ピンク×ホワイト
発送の際は折り畳んで発送致します。
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サイズは38
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どんなシーンにも使える1枚です！
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●希少●最終値下 VERSACE CLASSIC V2
カラー···ホワイト
kolor 22ss ジャケット ブルゾン
袖丈···長袖
THOMAS MASON オーバーシャツ ブラウン
柄・デザイン···ストライプ
テンダーロイン チャイナ f.c 黒 長袖シャツ S tenderloin
素材···コットン
【刺繍】BURBERRY BLACK LABEL BDシャツ 刺繍ワンポイント
季節感···春、夏、秋、冬
Polo Ralph Lauren フィッシング 釣り 魚 柄 シャツ レア珍品
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ヴァレンティノ
|商品の状態
|新品、未使用
《HERMES》エルメス ストライプシャツ
Supreme Faux Fur Collar Flannel Shirt M
フリーホイーラーズ カスタムワークシャツ④ レザートグス
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値下げ交渉も受け付けます！コメントにてお願いします！VALENTINO ヴァレンティノのストライプシャツです！白生地にブルーと黒のストライプが入ってます！高級感のあるシャツです！購入してからクローゼットにて保管してました。発送の際は折り畳んで発送致します。 サイズは38 どんなシーンにも使える1枚です！カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ヴァレンティノ
|商品の状態
|新品、未使用