最先端 新品未使用！VALENTINO ヴァレンティノストライプシャツ シャツ

値下げ交渉も受け付けます！コメントにてお願いします！

WACKO MARIA 舐達磨 殺人音楽 50s SHIRT

VALENTINO ヴァレンティノのストライプシャツです！

AURALEE WOOL BORDER HALF SLEEVED SHIRTS

白生地にブルーと黒のストライプが入ってます！

【希少柄・美品】SUN SURF サンサーフ アロハシャツ Mサイズ

高級感のあるシャツです！

WACKO MARIA オープンカラーシャツ S シャドーチェック レーヨン

購入してからクローゼットにて保管してました。

Stussy レアモデル 本物 ブロックチェック半袖ネルシャツ ピンク×ホワイト

発送の際は折り畳んで発送致します。

オーバーサイズ ストライプシャツ



レミレリーフデニムシャツ

サイズは38

グラム×JOJO コラボ イギーシャツ 大人気商品！



ロエベ シアッカー生地 シャツ

どんなシーンにも使える1枚です！

Yohji Yamamoto Pullover Drape Shirt



●希少●最終値下 VERSACE CLASSIC V2

カラー···ホワイト

kolor 22ss ジャケット ブルゾン

袖丈···長袖

THOMAS MASON オーバーシャツ ブラウン

柄・デザイン···ストライプ

テンダーロイン チャイナ f.c 黒 長袖シャツ S tenderloin

素材···コットン

【刺繍】BURBERRY BLACK LABEL BDシャツ 刺繍ワンポイント

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 新品、未使用

値下げ交渉も受け付けます！コメントにてお願いします！VALENTINO ヴァレンティノのストライプシャツです！白生地にブルーと黒のストライプが入ってます！高級感のあるシャツです！購入してからクローゼットにて保管してました。発送の際は折り畳んで発送致します。 サイズは38 どんなシーンにも使える1枚です！カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴァレンティノ 商品の状態 新品、未使用

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