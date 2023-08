新年の贈り物 セット購入　1000 スウェット　プルオーバー　フーディ　オーバーサイズ パーカー

ニューバランスの1000スウェットプルオーバーフーディオーバーサイズフィットです。

展開店舗限定モデルです。

数回着用した程度の美品です。

色:PGMピグメント(ネイビー)

XLサイズ

着丈73

身幅67

肩幅61.5

袖丈60.75

商品説明

トレンドのオーバーサイズシルエットのパーカー。

フードのかぶり心地と立ち上がりの美しさに拘ったパターンワークが特徴。

袖口にモーションコントロールデバイスを彷彿とさせるラベルと配色リブ、後身脇にはリフレクターヤーンを縫い込み、デザイン性と機能性を両立。

スプリットラグランスリーブや脇下ガゼットと統合されたサイドリブパネル、後身のアクションリブ、フラットシーマと3本針の使い分けなど、ヘリテージな意匠にアスレティックな可動性をハイブリッドして、ネオクラシックを表現。

ヴィンテージスウェットを再現した23番手のオープンエンドヤーンで13ozヘビーウエイト裏毛を編んで裏起毛を施し、ノスタルジックアメリカンな風合いとラフ&タフな表情に。

#New Balance

#ニューバランス

#1000

#スウェット

#プルオーバー

#パーカー

#オーバーサイズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

