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新しいスタイル 珊瑚　帯留め　K１８　M１２２９ 着物

商品の説明

長　約５．５ｃｍ
【なでしこ】正絹　羅　夏帯　名古屋帯　南国　シンプル　o1147

本場大島紬　9マルキ　人物　馬　mop1342
サビ・汚れ有
6191■　辻が花絞り　優美な高級訪問着　美品
神経質な方のご購入はお控えください。
撫松庵 夢工房お好きな方に❣️JK•ルミロック兵児帯

mermer様専用
画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。
本場大島紬　龍郷絣　未使用　m-3s1848

絽綴帯　正絹　未仕立て
質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。
北出工芸　北出与三郎　暁流文柄の袋帯　着物

丹後紋意匠縮緬.三眠蚕糸使用(共八掛け)▪薄いモスグリーン▪ 肩・身丈156
出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。
【六通】宝相華と花唐草 金通し
＃帯留め＃珊瑚＃K18

李林旭輝 様専用　AK-612 AK-855 斉藤三才　ぼかし染の色無地

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

値下げ交渉ＯＫ！夏物 Ｓ寸 紗 銀彩加工 訪問着 正絹 Ｕ６１８

帯　袋帯　正絹　絹　鶴刺繍　高級袋帯　高級帯　美品　絹織物　シルク　土産

しょうざん　生紬　太鼓柄袋帯　光琳水　金糸　反端付き　未使用　m-3s2297
長　約５．５ｃｍサビ・汚れ有神経質な方のご購入はお控えください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。＃帯留め＃珊瑚＃K18

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商品の状態やや傷や汚れあり

新しいスタイル 珊瑚　帯留め　K１８　M１２２９ 着物

13分钟前

新しいスタイル 珊瑚　帯留め　K１８　M１２２９ 着物

¥33,000 ¥18,810

(税込) 送料込み
12
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出品者

8c8a05

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コメント (12)

8c8a05
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珊瑚 帯留め K１８ M１２２９-

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