新しいスタイル 珊瑚　帯留め　K１８　M１２２９ 着物

長 約５．５ｃｍ
【なでしこ】正絹 羅 夏帯 名古屋帯 南国 シンプル o1147
本場大島紬 9マルキ 人物 馬 mop1342
サビ・汚れ有
6191■ 辻が花絞り 優美な高級訪問着 美品
神経質な方のご購入はお控えください。
撫松庵 夢工房お好きな方に❣️JK•ルミロック兵児帯
mermer様専用
画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。
本場大島紬 龍郷絣 未使用 m-3s1848
絽綴帯 正絹 未仕立て
質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。
北出工芸 北出与三郎 暁流文柄の袋帯 着物
丹後紋意匠縮緬.三眠蚕糸使用(共八掛け)▪薄いモスグリーン▪ 肩・身丈156
出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。
【六通】宝相華と花唐草 金通し
＃帯留め＃珊瑚＃K18
李林旭輝 様専用 AK-612 AK-855 斉藤三才 ぼかし染の色無地
値下げ交渉ＯＫ！夏物 Ｓ寸 紗 銀彩加工 訪問着 正絹 Ｕ６１８
帯 袋帯 正絹 絹 鶴刺繍 高級袋帯 高級帯 美品 絹織物 シルク 土産
しょうざん 生紬 太鼓柄袋帯 光琳水 金糸 反端付き 未使用 m-3s2297
長 約５．５ｃｍサビ・汚れ有神経質な方のご購入はお控えください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。＃帯留め＃珊瑚＃K18