新しいスタイル 珊瑚　帯留め　K１８　M１２２９ 着物

長 約５．５ｃｍ

【なでしこ】正絹 羅 夏帯 名古屋帯 南国 シンプル o1147



本場大島紬 9マルキ 人物 馬 mop1342

サビ・汚れ有

6191■ 辻が花絞り 優美な高級訪問着 美品

神経質な方のご購入はお控えください。

撫松庵 夢工房お好きな方に❣️JK•ルミロック兵児帯



mermer様専用

画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。

本場大島紬 龍郷絣 未使用 m-3s1848



絽綴帯 正絹 未仕立て

質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。

北出工芸 北出与三郎 暁流文柄の袋帯 着物



丹後紋意匠縮緬.三眠蚕糸使用(共八掛け)▪薄いモスグリーン▪ 肩・身丈156

出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。

【六通】宝相華と花唐草 金通し

＃帯留め＃珊瑚＃K18

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

長 約５．５ｃｍサビ・汚れ有神経質な方のご購入はお控えください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。＃帯留め＃珊瑚＃K18

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

李林旭輝 様専用 AK-612 AK-855 斉藤三才 ぼかし染の色無地値下げ交渉ＯＫ！夏物 Ｓ寸 紗 銀彩加工 訪問着 正絹 Ｕ６１８帯 袋帯 正絹 絹 鶴刺繍 高級袋帯 高級帯 美品 絹織物 シルク 土産しょうざん 生紬 太鼓柄袋帯 光琳水 金糸 反端付き 未使用 m-3s2297